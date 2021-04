Michael Jungs Rocana geht in Rente und soll Mama werden

Wie Vielseitigkeitsolympiasieger Michael Jung bekannt gibt, hat er beschlossen, dass es für seine langjährige Erfolgsstute Rocana Zeit für eine zweite Bestimmung im Leben ist.

Und die heißt: Fohlen bekommen, die hoffentlich ebenso einen Charakter aus Gold haben wie ihre Mutter. Denn den hat die Ituango xx-Tochter Rocana. Sie sei eine absolute Kämpferin, sagt Michael Jung über die nun 16-jährige DSP-Stute. Das hat Rocana wieder und wieder bewiesen.

52 internationale Prüfungen ist die Stute gegangen. 3o mal war sie unter den Top fünf platziert, davon neunmal siegreich. Michael Jung hat die Stute selbst ausgebildet. 2011 holten die beiden ihren ersten Titel, Rocana wurde Weltmeisterin der jungen Vielseitigkeitspferde. 2014 wurde sie wieder Weltmeisterin, diesmal bei der „richtigen“ WM in Caen. Eigentlich war Rocana als Ersatzpferd vorgesehen gewesen, doch da Sam sich verletzt hatte, schlug die große Stunde der damals erst neunjährigen Stute. Sie gehörte zur Goldmannschaft und wurde Zweite in der Einzelwertung. Vorher war die Stute gleich bei ihrem ersten Vier-Sterne-Einsatz (das, was heute Fünf Sterne sind) in Luhmühlen auf Anhieb Zweite geworden.

Ein Jahr später siegte Rocana das erste von drei Malen in Folge beim Kentucky Three-Day-Event, dem bislang einzigen Fünf-Sterne-Event in den USA. Im selben Jahr wurde sie auch Zweite in Pau. Das Olympiajahr 2016: Wieder ein Sieg in Kentucky und Rang drei in Pau. 2017: Nochmal Platz eins in Kentucky und Silber bei den Europameisterschaften in Strzegom. 2018: Zweite in Kentucky und eigentlich nominiert für die Weltreiterspiele in Tryon, aber dann verletzte Rocana sich und zum ersten Mal seit 2009 fand ein Championat ohne Michael Jung im Team statt.

Michael Jung sagte immer, er kenne Rocana in- und auswendig. Das tiefe Vertrauensverhältnis zwischen den beiden war auch für Außenstehende sofort zu erkennen. Sportlich endet Rocanas Weg nun. Aber ein anderer hat gerade erst begonnen. Wie Michael Jung auf Instagram schreibt:

„Sie ist super fit, und nun ist es an der Zeit, ein paar Fohlen von dieser unglaublichen Stute zu bekommen. Danke für alles, Rocana!“