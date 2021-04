Modern und elegant: Ariat bringt Palisade Reitstiefel auf den Markt

Ariat präsentiert den neuen Palisade Damenreitstiefel und ergänzt damit ihre Kollektion an Reitstiefeln. Der Stiefel ist modern und elegant und bietet gleichzeitig großen Komfort.

Ariat hat den neuesten Teil seiner Kollektion an hohen Reitstiefel vorgestellt. Der Palisade, der neue hohe Damenreitstiefel, verkörpert die neuesten Technologien und Designs der Marke, um ein optimales Reiterlebnis zu bieten.

Schlanke und elegante Optik

Inspiriert vom renommierten Ariat Heritage Contour, besticht der Palisade von Ariat mit dem bisher elegantesten Design der Reitsport-Marke. Die Passform um den Knöchel wurde für eine schlanke und elegante Silhouette am Fußgelenk optimiert und erstmals wurde die Reißverschlussabdeckung weggelassen, für eine insgesamt schlanke Optik des Palisades. Die elegante Karree-Spitze verleiht dem Design des Palisade Raffinesse.

Der durchgehende Reißverschluss verfügt über eine neu gestaltete Reißverschlusssicherung und Anschlagsporen, um die Sporen am richtigen Platz zu halten und den Reißverschluss zu schützen. Darüber hinaus hat Ariat sein traditionelles Badge an der Innenseite gegen das Linea-Logo in matter Metallic-Optik ausgetauscht. Das Obermaterial und das Futter des Palisades sind aus hochwertigem Vollleder gefertigt und verfügen über einen durchgehenden Elastikeinsatz an der Seite und einen Elastikeinsatz an der Knieinnenfläche für vollsten Komfort.

Patentierte 4LR-Technologie

Die wesentlichen Bestandteile der außergewöhnlichen Technologien von Ariat sind die Einlage-und Außensohlen des Palisades. Der Stiefel verfügt über die patentierte 4LR-Technologie von Ariat, eine vierlagige Sohle aus feuchtigkeitsableitendem Futter mit Geruchsschutz, eine konturierte, gepolsterte Innensohle, einen leichten, stabilisierenden Schaft und eine säureresistente Außensohle. Diese Kombination an Lagen wurde von Ariat perfektioniert, um ganztägigen Komfort und Halt zu bieten. Die Duratread™ -Außensohle bietet von Reitern getestete Traktionszonen, um sicherzustellen, dass der Stiefel perfekte Balance und Stabilität bietet. Der Palisade-Stiefel ist ab sofort unter ariat.com und bei führenden Einzelhändlern im Handel für 325 Euro erhältlich.

Über Ariat

Ariat International wurde 1993 von den ehemaligen Stanford MBA-Kommilitoninnen Beth Cross und Pam Parker mit dem visionären Ziel gegründet, Sportschuh-Leistungstechnologie in Reitstiefel zu integrieren. Unser Fokus darauf, innovative Technologie in Schuhe und Bekleidung zu integrieren, hat Ariat zur weltweit führenden Performance-Marke für Reiter gemacht, die stolz von den besten Reitern und Reiterinnen sowie Millionen von Menschen getragen wird, die draußen reiten und viel Zeit auf Ranchs und im Freien verbringen. Beth Cross, Mitbegründerin und CEO von Ariat, wurde 2018 zum EY Entrepreneur of the Year (Kategorie Verbraucher) für Nordkalifornien ernannt. Die Auszeichnung würdigt den Erfolg des Teams bei der erfolgreichen Skalierung eines erstklassigen, florierenden Unternehmens sowie der gleichzeitigen Förderung einer beeindruckenden Unternehmenskultur.