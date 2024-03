Münchener Hengstmarkt-Preisspitze Viva Vegas unter Nanna Skodborg Merrald

Bei den DSP-Hengsttagen 2023 in München-Riem stellte Viva Gold sowohl den Siegerhengst als auch die Preisspitze. Letzterer, getauft auf den Namen Viva Vegas, kann sich nun über eine bewährte Ausbilderin freuen.

Für 420.000 Euro war das „absolute Ausnahmepferd“ (Jörg Schrödter für die Körkommission) über die Auktion der DSP-Hengsttage 2023 an Helgstrand Dressage verkauft worden. In München war der inzwischen auf den Namen Viva Vegas getaufte Sohn des Viva Gold aus einer Rock Forever-Mutter (Z.: ZG Bürgers) noch als Reservesieger gefeiert worden. In Dänemark gewann er erst seinen Veranlagungstest und wurde dann vor wenigen Wochen bei der Körung des Dänischen Warmbluts in Herning zum Sieger der älteren Hengste ernannt.

Das Gestüt Blue Hors hat Viva Vegas gekauft. Das hat Blue Hors selbst auf Instagram bekannt gegeben. Die EM-Zweite Nanna Skodborg Merrald soll den Fuchs nun weiter ausbilden.

„Wir sind glücklich bekanntzugeben, dass Viva Vegas Teil unserer Hengstkollektion sein wird“, schreibt Blue Hors auf Instagram. „Er ist ein unglaubliches Pferd und wir freuen uns so sehr auf die Zukunft mit diesem Superstar.“

Umzug und neue Perspektiven

Allerdings muss Viva Vegas in einigen Monaten noch einmal umziehen. Blue Hors wird nach den Olympischen Spielen in Paris die angestammte Anlage in Randbøl verlassen und sich in schlankerem Format mit weniger Pferden und Angestellten auf dem Partnergestüt Ask niederlassen. Die Toppferde wie Zack, Zepter und St. Schufro bleiben aber. Und nun eben auch Viva Vegas.

Die Anlage von Blue Hors ist bereits verkauft. Unter Berufung auf eine Pressemitteilung berichtete das dänische Newsportal Ridehesten.com am 6. März, dass die Familie Obel mit der erfolgreichen Nachwuchsreiterin Sophia Boje Obel und Dennis Fisker das Anwesen übernehmen und dort die „Randbøl Dressage Academy“ gründen wollen.