Networking für junge Ehrenamtler

Ob im Reitverein oder bei Veranstaltungen rund um das Pferd – ohne freiwillige Helfer geht oft gar nichts. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) veranstaltet nun ein erstes Netzwerktreffen für Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Das Treffen findet am Samstag, 26. Oktober 2019 in der Messe Chemnitz statt. Im Rahmen des Turniers „Großer Preis von Sachsen“ sind Jugendliche und Junge Erwachsene im Alter von 14 bis 26 Jahren zu einem Austausch eingeladen. Das Networking-Event richtet sich explizit an all diejenigen, die sich bereits ehrenamtlich engagieren oder dies in Zukunft gerne tun möchten.

In Chemnitz sind nicht nur Vorträge und ein interaktiver Workshop geplant, auch Springreiter Andreas Kreuzer wird das Treffen besuchen, um mit den jungen Ehrenamtlern ins Gespräch zu kommen. Anschließend haben die Teilnehmer die Möglichkeit, das sportliche Geschehen in der Messe zu verfolgen. Drei weitere Treffen dieser Art in Nord-, West- und Süddeutschland sind bereits in Planung. Das Projekt „Junges Ehrenamt“ wird von der Deutschen Kreditbank AG unterstützt.

Die Anmeldung für das erste Netzwerk-Treffen ist unter www.pferd-aktuell.de/seminare/588 möglich. Bei weiteren Fragen steht Annika Schalück aus der Abteilung Jugend der FN zur Verfügung: 02581/6362 198 oder aschalueck@fn-dokr.de.