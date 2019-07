Neu bei Prestige Italia: Dressursattel VANITÀ und Springsattel ESTRO

Prestige Italias neue Sättel Vanità und Estro sind das Ergebnis einer Kombination von Prestige Italias technologischer Exzellenz mit italienischem Stil. Sie wurden entworfen für Reiter, die Sättel wollen, die nicht nur durch Passform, Technologie und hochwertigste Materialien überzeugen, sondern auch durch ein einzigartiges Design. Kurz gesagt: Sättel für Reiter, die ein Kunstwerk wollen.

Prestige Italia steht für Innovation. Die Essenz davon ist in das Design der neuen Sättel Vanità und Estro. Sie sind das Ergebnis einer bemerkenswerten Zusammenarbeit zwischen Prestige Italia und dem jungen und talentierten Designer Matteo Cibic (www.matteocibicstudio.com).

Matteo Cibics Werke werden in internationalen Museen wie dem Pompidou in Paris, dem Museum of Glass in Shanghai und dem Triennale in Milano ausgestellt. Der italienische Designer lebt in Vicenza – dort, wo die Prestige Italia Sättel herkommen.

Matteo Cibic wurde die Auszeichnung „2017 Internationales Nachwuchstalent des Jahres“ von Ellen Décor verliehen. Er steht für ungewöhnliche Produktionstechniken und besondere Materialien.

So wurden aus der Verbindung der hochwertigen Produkte und den technologischen Innovationen von Prestige Italia kombiniert mit dem kreativen Genie und dem vielseitigen Ansatz von Matteo Cibic Kunstwerke mit unvergleichlichem italienischem Stil geschaffen: der Vanità, ein Dressursattel mit innovativem CPS-Konzept (Coccix Protection System) und der Estro, ein Springsattel mit einzigartiger und unvergleichlicher X-Technologie des Sattelbaums.

Die große Herausforderung dieser Kreation bestand darin, ein Designobjekt zu schaffen und gleichzeitig seine Funktionalität zu bewahren.

Matteo Cibic über seine Arbeit für Prestige Italia

Prestige-Präsidentin Sandra Stocchetti erklärt: „Prestige Italia ist stolz darauf, immer wieder mit jungen Talenten zu arbeiten. Die Kooperation mit Matteo zeigt, dass wir über den Tellerrand hinausblicken und dass wir unsere Philosophie der Schönheit fördern. Schönheit ist das Herzstück unserer Produkte. Zugleich stehen der Schutz des Pferdes und das Wohlbefinden des Reiters bei Prestige Italia immer an erster Stelle.“

Alle Infos: www.prestigeitaly.com

Made by Prestige Italia: Dressursattel Vanità & Springsattel Estro

