Neue Aufgabe für Molly Malone

Mit noch nicht einmal 20 Jahren gelang dem irischen Springreiter Bertram Allen der Durchbruch im internationalen Spitzensport. Ein ganz besonderes Pferd hat das möglich gemacht: Molly Malone. Nun soll die schnelle Schimmelstute aus dem Sport verabschiedet werden.

15 Jahre ist Molly Malone alt, die mit ihrem jungen Reiter bei den gemeinsamen Auftritten im Parcours stets zu den Publikumslieblingen zählte. Der Vater von Bertram Allen entdeckte die Schimmelstute als Fünfjährige bei der Sunshine Tour. Zunächst übernahm der Ire Billy Twomey die weitere Ausbildung der Kannan-Tochter. Ab 2012 saß dann der damals erst 17-jährige Bertram Allen im Sattel der Stute. Schon ein Jahr später gewannen die beiden Einzelsilber bei den Junioren-Europameisterschaften. 2014 sorgte das Paar für Aufsehen, als es für die irische Mannschaft bei den Weltreiterspielen in Caen (Frankreich) nominiert wurde – und dort auf Anhieb das Zeitspringen gewinnen konnte. Sowohl mit dem Team als auch in der Einzelwertung belegten die beiden am Ende Platz sieben.

Nächster Karrierehöhepunkt für Molly Malone war das Weltcup-Finale 2015 in Las Vegas, wo sie auf den dritten Rang sprang – zu diesem Zeitpunkt war Bertran Allen noch immer ein Teenager. Bei den Europameisterschaften in Aachen im selben Jahr zählten die beiden erneut zur irischen Equipe. Hinzu kommen zahlreiche Siege in Großen Preisen, unter anderem in Dublin, Stockholm und Geesteren. Bertram Allen ist seit 2005 in Hünxe beheimatet und betreibt dort einen Springstall. Mentor und Lehrer des Iren ist Marcus Ehning.

„Molly ist die Königin auf dem Hof, jeder liebt sie. Sie bekommt alles, was sie möchte. Sie ist eine Kämpferin, sie will alles richtig machen und immer abliefern!“ heißt es über die Schimmelstute auf der Webseite von Bertram Allen. „Molly hat mich an die Spitze unseres Sports gebracht – und das in einem sehr jungen Alter. Dafür werde ich ihr für immer dankbar sein. Wir freuen uns jetzt auf eine Zukunft mit Molly, in der sie einen neuen Abschnitt ihrer Karriere als Zuchtstute beginnen soll.“

Thank you Molly 💕 Enjoy the retirement you deserve! Gepostet von Bertram Allen am Mittwoch, 16. Oktober 2019