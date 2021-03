Neue Herpes Fälle im World Equestrian Center Ocala

Im World Equestrian Center von Ocala, Florida, gibt es nun zwei, wahrscheinlich sogar drei Pferde, die EHV-1 positiv sind, also Herpes haben.

Vor wenigen Tagen berichteten wir über einen EHV-1 Fall im World Equestrian Center in Ocala, Florida. Kurz darauf wurde auch noch ein zweites Pferd positiv auf das Herpes Virus Typ 1 getestet, das im selben Stall auf dem Gelände untergebracht gewesen war.

Nun hat am vergangenen Samstag, 6. März, noch ein drittes Pferd aus jenem Stall des World Equestrian CentersFieber bekommen. Es wurde sofort von den anderen isoliert und in die Klinik geschickt, um es zu testen und unter Beobachtung halten zu können. Die offizielle Bestätigung, dass es sich auch hierbei um Herpes handelt, steht allerdings noch aus.

Von Seiten der Veranstalter heißt es, das Turnier werde vorerst weitergehen, wie geplant.

www.worldequestriancenter.com/www.chronofhorse.com

Positive Fälle in Europa

Derweil gibt es auch in Europa weitere bestätigte Herpes Fälle, die in Zusammenhang mit den Turnieren in Spanien stehen. So meldet Belgien, dass ein von der Sunshine Tour heimgekehrtes Pferd positiv auf EHV-1 gestestet worden ist.

Und auch in der Schweiz wurde am 4. März ein EHV-1 positives Pferd gemeldet, das aus Spanien heimgekehrt ist. Drei Tage vorher wurden weitere positive Fälle (Zahl nicht bekannt) gemeldet, die aus Valencia heimgekehrt waren.