Neue Vorsitzende für fünf Landespferdesportverbände

In gleich fünf Landespferdesportverbänden hat es jüngst einen Wechsel in der Führungsebene gegeben. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern wählten neue Vorsitzende.

Der Landesverband Pferdesport in Sachsen wird künftig von Tierarzt Dr. Matthias Barth aus Niesky geleitet. Der bisherige Beauftragte für Tier-, Natur- und Umweltschutz folgt auf Andreas Lorenz, heutiger Ehrenpräsident des Landesverbandes.

Geboren in Görlitz, leitet Dr. Barth eine dort ansäßige Tierarztpraxis für Pferde und Kleintiere. Der Fachtierarzt für Pferde übernahm 1993 das Amt des Vorsitzenden im Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka und ist zudem auch in der tierärztlichen Betreuung von u. a. Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen unterwegs.

Sein Verein ist über die Landesgrenzen hinaus für sein großes Pfingstturnier bekannt und richtete zudem 2007 und 2016 die Deutschen Meisterschaften im Gespannpflügen aus. 2016 erhielt Dr. Barth für sein Engagement den Bürgerpreis der Bürgerstiftung zivita aus der Oberlausitz. 2018 kam die Graf-Landsberg-Medaille in Bronze für seine Bemühungen um den Reitsport hinzu.

Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen-Anhalt geht der Vorsitz an einen Mann, der vielseitig interessiert ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Christian Legler ist Veranstaltungskaufmann und Fernsehproduzent und ritt bereits in jungen Jahren Vielseitigkeit und Springen. Bis heute ist er der langjährigen Landestrainerin Sachsen-Anhalts, Hanna Preller, eng verbunden und beheimatet ihre Pferde auf seiner Reitanlage in Ilseburg.

Der Geschäftsführer mehrerer Firmen ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Wernigeröder Sportvereins (Vorstand Abteilung Pferdesport). Bereits in jungen Jahren war er bereits Landesjugendsprecher in Sachsen-Anhalt und zusätzlich Sprecher der Landesjugendsprecher in der Bundesjugendleitung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Zusätzlich engagiert sich Legler auf Stadtratsebene.

Die Thüringer Delegiertenversammlung stimmte für Matthias Tanz als neuen Vorsitzenden. Der Mann aus Dittersdorf war unter anderem von 2017 bis 2020 Vorsitzender des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen. Der aktive Reiter und Züchter leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Pferdehaltung.

Baden-Württemberg und Bayern

Bereits Anfang Mai wurde Klaus Dieterich aus Bietigheim-Bissingen zum Präsidenten des Pferdesportverbandes Baden-Württemberg gewählt. Bis heute aktiver Reiter, konnte er bereits 1989 Baden-Württembergischer Meister der Jungen Reiter in der Vielseitigkeit werden und an den Deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen. Der studierte Wirtschaftsingenieur war zudem jahrelang Obmann der Karlsruher Studentenreitgruppe.

Heute leitet er eine Consulting-Firma und ist seit 2003 im Vorstand des aktiven Reitervereins Bietigheim-Bissingen. 2013 wurde er dort zum Vorsitzenden gewählt. Der Verein ist bekannt für sein Engagement im Bereich des therapeutischen Reitens und für die Durchführung diverser Schulprojekte. Klaus Dieterich folgt auf Gerhard Ziegler, Ehrenpräsident des Verbandes und Finanzkurator im FN-Präsidium.

Nachdem sich Jacqueline Schmieder gesundheitsbedingt vom Posten der Vorsitzenden zurückgezogen hatte, wurde nun Staatssekretär a.D. Gerhard Eck einstimmig zu ihrem Nachfolger in Bayern gewählt. Eck ist selbst Pferdehalter und -züchter und war von Oktober 2009 bis Februar 2022 Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Seit 1998 ist er zudem Mitglied des Bayerischen Landtags.

Frisch im Amt verlieh er seiner Vorgängerin Jacqueline Schmieder im Rahmen der Pferd International am vergangenen Wochenende die Ehrennadel in Gold des Bayrischen Reit- und Fahrverbandes.

Hannah Scherf