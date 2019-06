Neue Zukunftshoffnung für Semmieke Rothenberger

Erst am vergangenen Wochenende dominierte Semmieke Rothenberger die U21-Prüfungen bei den Future Champions in Hagen. Nun hat die erfolgreiche Nachwuchsreiterin selbst einen potenziellen zukünftigen Champion im Stall stehen. Oder besser gesagt eine Championesse.

Mit Geisha und Dissertation hat Semmieke Rothenberger bereits zwei schwarze Schönheiten unter dem Sattel. Nun kommt noch eine dritte Rappstute hinzu: Dante’s Queen. Das Deutsche Sportpferd stammt aus der Zucht von Familie Wörner, die in Baden-Württemberg den Fohlenhof Wörner betreibt. Vater der dreijährigen Stute ist Dante Weltino, der unter der Schwedin Therese Nilshagen selbst im Spitzensport erfolgreich ist. Bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon (USA) ritten die beiden für das schwedische Team, das am Ende Platz vier belegte. Auch die Kinder des zwölfjährigen Hengstes sind bereits in Zucht und Sport erfolgreich, erst vor wenigen Tagen stellte Dante Weltino die Siegerstute in Bayern. Mütterlicherseits stammt Dante’s Queen von Bretton Woods-Discotänzer ab.

Ein „sehr gut“ für die Grundgangarten

Michele Schulmerig, die seit Jahren mit der Familie Rothenberger zusammenarbeitet, hatte die Stute auf einem Turnier entdeckt und sofort an Semmieke gedacht. In Ladenburg lief Dante’s Queen Ende Mai unter Nikolaus Kühn ihre erste Reitpferdeprüfung. Das Ergebnis: Dreimal die 9,0 für die Grundgangarten und der Sieg mit der Gesamtnote 8,5. In der gleichen Prüfung war auch Michele Schulmerig am Start gewesen.

„Ich bin so glücklich bekanntgeben zu können, dass diese Schönheit jetzt meine „Kollektion“ von schwarzen Stuten ergänzt. Diese umwerfende dreijährige Stute von Dante Weltino x Bretton Woods gehört nun zu unserer Familie und ich freue mich schon sehr darauf, was die Zukunft für uns bringen wird. Vielen Dank an meine Eltern für diese Möglichkeit und auch ein großes Dankeschön an Michele, die sofort angerufen hat und sagte, das wäre das perfekte Pferd für mich!“, teilte Semmieke die Neuigkeiten heute auf Instagram.