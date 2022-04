Neuer Parcours-„Crack“ für Irlands Cian O’Connor

Irlands Olympia-Springreiter Cian O’Connor hat ein Nachwuchsspringpferd unter den Sattel bekommen. Der neunjährige Holsteiner Wallach aus der Zucht der Familie Witt hört auf den Namen Crack.

Einen solchen sieht der Einzel-Siebte bei Olympia 2021 in Tokio, Cian O’Connor aus Irland offenbar. Der letzte Eintrag von Crack in der internationalen Turnierdatenbank markiert seinen bisher größten Erfolg. In einem Großen Preis über 1,50 Meter auf Drei-Sterne-Niveau in Lanaken (Belgien) belegte der neunjährige Christian-Sohn aus einer Conway-Mutter den sechsten Platz. Es war sein zweites internationales Springen über diese Abmessungen.

Fünfjährig wurde Crack von Marten Witt in den Sport gebracht und siegte und platzierte sich fortan in jeder der Springpferdeprüfungen, die der Fuchswallach ging, später auch unter Alexandra Witt. Zur weiteren Ausbildung gab die Witt Pferdezucht GbR den Holsteiner dann in die Hände des niederländischen Springreiters Lars Kersten. Kersten war Mannschaftseuropameister der Jungen Reiter 2019 in Zuidwolde (NED) und gewann dort Einzel-Bronze. Ab 2021 stellte der Niederländer Crack dann in internationalen Springprüfungen vor und platzierte den Christian-Sohn neben dem erwähnten sechsten Platz zwei weitere Male unter den Top Ten in Springen bis 1,45 Meter.

Lars Kersten gab nun auf seinem Instagramkanal bekannt, dass das Pferd nun verkauft ist und künftig unter Cian O’Connor seinen weiteren sportlichen Weg bestreiten wird, der unter anderem Mitglied der siegreichen Mannschaft beim Nationenpreis-Finale in Barcelona (ESP) 2019. Den Verkauf hatte horses.nl zuerst gemeldet.