Neues Nachwuchspferd für Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl hat Nachwuchs bekommen – keinen zweibeinigen, sondern vierbeinigen. Und was für welchen! Der gekörte Hengst Got It hat seine Box in Aubenhausen bezogen.

Fünf Jahre ist der braune Got It alt, der vielleicht in einigen Jahren in die Hufspuren von Unee BB, Dalera & Co. treten soll. Der dänische Hengst v. Grand Galaxy Win aus einer Don Schufro-Mutter ist bereits gekört und leistungsgeprüft. Im letzten Jahr wurde er sogar als bester dänisch gezogener Hengst ausgezeichnet. Bisher stand der Braune im gemeinschaftlichen Besitz von Helgstrand Dressage und seinem Züchter Dressage Arvé, hinter dem sich Morten und Sarah Thomsen verstecken.

Nachdem Jessica von Bredow-Werndl ihren Fans diese Woche schon auf Instagram verraten hatte, dass sie einen Neuzugang im Stall hat, folgte heute dann die „offizielle Vorstellung“ von Got It. Gleichzeitig veröffentlichte die Dressurreiterin erste Trainingseindrücke. Das sieht schon jetzt vielversprechend aus!

