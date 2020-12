Neues Online-Auktionskonzept: Horse.Auction mit einzigartigen Straws und Embryonen

Horse Auction geht an den Start. Die Online-Versteigerung bietet Straws, also Tiefgefriersperma-Portionen von Raritäten aus dem Springsport und Embryonen mit Top-Abstammungen an: Chacco-Blue, Kannan, Dominator … Die Pedigrees springen einem buchstäblich ins Gesicht.

ANZEIGE Die Horse Auction GmbH hat ihr erstes Lot online gestellt. Das Prinzip ist, Samen und Embryos von Top-Vererbern regelmäßig auf www.horse.auction online zu versteigern. Und schon das erste Angebot ist eindrucksvoll: Einzigartige Embryonen und seltene Straws warten auf die Gebote. Am Sonntag, dem 20.12. um 20:12 Uhr geht es online los!

Schon die Nummer 1 lässt die Kenner mit der Zunge schnalzen: Ein seltener Original Full Straw von der Nummer 1 der Springpferde-Vererber, von Chacco-Blue! Das Bieten beginnt dementsprechend bei 10.000 Euro.

Aber es geht so weiter: Was Dominator Z vermag, beweist er unter seinem Reiter Christian Ahlmann regelmäßig in den großen Springen. Zur Auktion kommt ein Original Straw.

Doch es warten nicht nur Samen, sondern auch ganz außergewöhnliche Embryonen mit Weltklasse-Pedigree, etwa eine eingesetzter Embryo von Chacco-Blue-Kannan.

Dazu ein eingesetzter Embryo Chacco-Blue-Quilot Z, der weltweit erste Embryo aus der 1,60 m erfolgreichen AD Quira Z – das heißt: Mutter und Großmutter international in 1,60 m-Parcours siegreich.

Und ein eingesetzter Embryo Chacco-Blue-Caretino, Die Mutter ist eine Vollschwester zu Cooper van de Heffinck.

Die Auswahl an exzellenten Blutlinie ist also groß: Hier finden Sie das Angebot in der Übersicht!