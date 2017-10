Neues Pferd für Janne Friederike Meyer-Zimmermann

Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat ein neues Talent im Stall.

Es handelt sich um den fünfjährigen Holsteiner Hengst Quim v. Quiwi Dream-Levisto-Carthago, gezogen von Carsten und Claudia Lauck. Gleich in seiner ersten Turniersaison 2016 konnte der Braune zahlreiche Schleifen sammeln, damals noch unter Claudia Wähling und Jennifer Fogh Pedersen. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann war mit ihm auch schon erfolgreich im Einsatz. Gleich bei ihrem ersten Turnier in Schenefeld, also quasi „um die Ecke“, gewannen die beiden eine Springpferdeprüfung Klasse L und wurden Zweite in der Klasse M.

Quim ist das zweite Fohlen der zwölfjährigen Von Cim. Diese Stute, die ebenfalls bei der Familie Lauck zur Welt kam, hat eine hoch erfolgreiche Sportkarriere hinter sich. Charlotte und Sören von Rönne hatten sie in den Sport gebracht und waren international mehrfach siegreich und platziert, ehe Von Cim 2015 in die USA wechselte, wo sie unter der nun 22-jährigen Alexandra Crown noch zahlreiche weitere Erfolge feiern konnte.

Jannes Neuzugang ist das Springtalent also in die Wiege gelegt.

Quelle: www.facebook.com/jannefriederikemeyer

