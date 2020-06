NeutroDes HORSE – der ideale Rundumschutz für Ihre Pferde!

Mit NeutroDes Horse ist es Firma AQUAplan gelungen, ein revolutionäres Desinfektionsmittel rund um Pferd und Stall zu entwickeln, das sowohl hoch wirksam als auch 100prozentig biologisch abbaubar ist.

Man kennt das – Sommerzeit ist Weidezeit. Und da bleibt die eine oder andere Blessur nicht aus. Wichtig, dass man dann das richtige Desinfektionsmittel zur Hand hat!

Ein solches ist NeutroDes HORSE. Das Mittel wurde speziell für den Gebrauch bei Pferden und im Stall entwickelt. Es ist hoch wirksam gegen Keime wie Bakterien, Hefepilze, Viren (auch gegen das Coronavirus), Pilze und Pilzsporen.

Aufgetragen auf Schürf-, Schnitt- und Bisswunden, Scheuerstellen, Ekzeme, Hautpilze, Mauke, Strahlfäule, Insektenstiche etc. wirkt das Produkt schnell, effizient und stressfrei für Pferd und Mensch. Denn der Sprühkopf arbeitet so leise und vernebelt so fein, dass auch sehr sensible Pferde keine Angst vor dem Geräusch bekommen. Zudem ist das Auftragen vollkommen schmerzfrei fürs Pferd.

Das Produkt wurde intensiv auf Hautverträglichkeit getestet und erhielt das Urteil „SEHR GUT“. Es ist dabei ADMR-konform und dopingfrei.

Mehr Stallhygiene

Neben der Anwendung direkt am Pferd kann NeutroDes HORSE auch als Oberflächendesinfektion im Stall eingesetzt werden. Ob nun Lederzeug und Zubehör, Reitbekleidung und Putzzeug, Futterkrippe oder Tränke, Anhängerinnenraum oder Pferdebox – NeutroDes HORSE entfernt zuverlässig sämtliche Krankheitserreger.

Das Besondere: NeutroDes HORSE wurde auf Wasserbasis hergestellt mit dem Wirkstoff Natriumhypochlorit. Nachdem das Produkt nach einer Minute Einwirkzeit seine Wirkung entfaltet hat, zerfällt es zu Kochsalz und Wasser. So wird die Umwelt nicht belastet. Das Mittel ist alkoholfrei und nicht brennbar und stellt so keinen Gefahrstoff dar.

Darum kann NeutroDes HORSE sogar auf Heu gesprüht werden, sollte man das Gefühl haben, es mit qualitativ minderwertiger Ware zu tun und keine Alternative zu haben – praktisch beispielsweise auf Turnieren mit Übernachtungen, wenn das Futter gestellt wird.

Alle Informationen zu NeutroDes HORSE finden Sie auch unter www.aqua-plan.eu.

Tester gesucht!

Wer es ausprobieren möchte – die Firma AQUAplan bietet 30 Probanden die Möglichkeit, NeutroDes HORSE zu testen. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen, abschicken und Daumen drücken. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Viel Glück!

Einsendeschluss: 19. Juli 2020.