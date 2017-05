Niedersachsen: Fohlen wahrscheinlich vom Wolf gefressen

Was Götz George, Betreiber des Islandpferdegestüts Norderheide bei Bispingen mit angeschlossenem Pensionsstall und Reitschule, erzählt, klingt wie aus einem Horrorfilm: Von einem neu geborenen Fohlen sollen nach einer Wolfsattacke nur noch der Kopf und die Wirbelsäule übrig geblieben sein.

George nennt eine Herde mit zehn eingetragenen und zum Teil hoch dekorierten Isländerstuten sein Eigen. Die hält er wie für eine Robustrasse üblich, auf der Weide. Dort fohlen sie auch ab. Zuletzt standen die Stuten unweit des Dorfes ca. 250 Meter vom letzten Haus entfernt. George ist selbst auch Jäger. Auf seinen Streifzügen hat er selbst schon viele Wölfe gesehen. Und überhaupt seien diese derzeit in aller Munde in Niedersachsen. Insbesondere rund um den Truppenübungsplatz Munster soll es verhaltensauffällige Wölfe geben, die tagsüber auf der Straße herumlaufen und keine Scheu kennen. Das bereitet George schon länger Sorgen, und er hatte deshalb bei den zuständigen Behörden auch schon nach Zuschüssen für den Bau wolfssicherer Zäune gefragt. Die gebe es aber erst, wenn nachweislich dreimal dieselbe Tierart vom Wolf angefallen wird. George hat „aufgrund der Häufigkeit der Sichtungen von Wölfen“ stattdessen Esel angeschafft, die Alarm geben sollen.

Was die Nachbarn in der Nacht von Sonntag auf Montag gehört haben, waren allerdings nicht die Schreie eines Esels. George berichtet: „Wir waren am Morgen da, als Fohlen Nummer fünf gesund und munter zur Welt kam. Da haben wir schon gemerkt, dass auch eine der anderen Stute bald abfohlen würde. Es handelt sich um eine sehr wertvolle Stute aus Island, die vom aktuellen Weltmeister im Fünfgang tragend war.“ In der Nacht muss die Stute sich dann zur Geburt niedergelegt haben. George: „Wahrscheinlich wurden die Wölfe von dem Geruch angelockt.“ Jedenfalls kam George am nächsten Tag auf die Koppel und fand nur noch den Kopf und die Wirbelsäule eines Neugeborenen. „Alles andere war weg, Knochen, Hufe, alles. Das sind ca. 25 Kilogramm, das war weder ein Fuchs, noch ein Hund.“ Die Nachbarn erzählten später, sie hätten in der Nacht die Schreie des Fohlens gehört. George: „Das muss grauenhaft gewesen sein.“ Der hinzugezogene Wolfsberater meinte ebenfalls, es sei wahrscheinlich ein Wolf gewesen, der hier zugeschlagen hat. Allerdings wird das derzeit noch untersucht.

Seine Stuten hat George erst einmal reingeholt. Allerdings steht er vor einem Problem: Auf seinem Betrieb leben rund 120 Pferde. Er bewirtschaftet ca. 45 Hektar Grünland. „Ich kann nicht 120 Pferde in den Stall stellen. So viel Platz habe ich nicht und das wäre auch nicht artgerecht.“ Darüber hinaus hat George vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium auch Weideland zur Verfügung gestellt bekommen, auf dem seine Isländer sich als Landschaftspfleger nützlich machen sollen. Das Ministerium hat auch einen Zaun um dieses Gebiet gezogen, der ist allerdings nicht wolfssicher. George wird nun versuchen, „23 wehrhafte Junghengste“ dorthin zu stellen. Die Angst, dass noch einmal etwas passiert, hört man ihm an: „Ich wünsche das keinem! Aber man muss damit rechnen und nun massiv ans Ministerium herantreten.“ Das jedenfalls ist sein Plan mit den Bildern, die er nun aus eigener trauriger Erfahrung hat sammeln können. „Es muss ja immer erst einmal was passieren, ehe sich was tut. Ich hätte mir allerdings nicht gewünscht, dass unsere Pferde betroffen sind. Einem anderen gönne ich das aber auch nicht! Es geht uns alle an.“

Der Wolfsberater hat laut George von 50 bestätigten Wölfen in Niedersachsen gesprochen. Allerdings: „Gerüchte sprechen von ca. 300 Tieren.“ George selbst sieht auf der Jagd immer wieder Tiere, die auch alle dokumentiert worden sind. Auf die Frage, was seiner Meinung nach getan werden müsse, antwortet er ausweichend: „Ich will das gar nicht aussprechen. Aber die Wölfe haben ihre Scheu vor dem Menschen verloren. Wenn ich Wolf wäre, würde ich genauso handeln. Warum sollte er im Wald einem Hirsch nachjagen, wenn hier das neugeborene Fohlen auf der Weide wartet? Man müsste den Wölfen wieder die Scheu vor den Menschen lehren, damit sie in den Wäldern bleiben. Diese Exemplare haben nie schlechte Erfahrungen gemacht. So wie es jetzt ist, passt der Wolf nicht in unsere dicht besiedelte Kulturlandschaft.“

21

0

0 x geteilt