Noch 21 h: St.GEORG Charity-Versteigerung des uvex suxxeed flash zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe

Das Hochwasser Mitte Juli hat Menschen im Westen Deutschlands an den Rande des Ruins gebracht. Auch Pferdebetriebe waren betroffen. Jetzt geht es darum, wieder aufzubauen, was das Wasser zerstört hat. Dafür wird nun vor allem auch Geld benötigt. Um den Menschen vor Ort zu helfen, haben wir zusammen mit unserem Partner uvex eine Charity Auktion lanciert, deren Erlös zu 100 Prozent den Opfern der Flutkatastrophe zugute kommt.

Hier geht es direkt zur Versteigerung über Ebay for Charity.

Versteigerungs-Update:

12. September: 301 Euro

11. September: 270 Euro

8. September: 200 Euro

Wie im Film ereignete sich Mitte Juli im Südwesten Deutschlands eine Flutkatastrophe. Flüsse traten in Erftkreis und Umgebung über die Ufer, bahnten sich ihren Weg in Wohnhäuser und Reitställe. Menschen und Tiere kamen ums Leben.

Und sicherlich hätte es noch viel mehr Opfer gegeben, hätten die Menschen sich nicht geistesgegenwärtig gegenseitig so geholfen – und dabei mitunter ihr eigenes Leben riskiert.

Nun gilt es, die Schäden zu beseitigen. Doch mit Aufräumen ist es nicht getan. Wie Julia Rösgen, eine der Betroffenen, uns im Juli erzählte: „Der Gastank, die Haferquetsche, der Hallenboden, die Bande, und sämtliche Türen und Tore – das muss alles ersetzt werden.“ Das kostet. Und dabei brauchen die Menschen Hilfe.

Damit es weiterhin genügend finanzielle Mittel zum Wiederaufbau gibt, verabschiedete die Bundesregierung am heutigen Tag einen Hilfsfonds, der allein den Flutopfern zugute kommen soll. Der St.GEORG beteiligt sich ebenfalls daran. Dafür haben wir uns mit der Firma uvex zusammengetan:

Wir versteigern einen uvex suxxeed flash.

Der Erlös geht zu 100 Prozent an das Spendenkonto der FN, welches zur Fluthilfe gegründet wurde. Allein über dieses Konto wurden bereits bis zum 18.08.2021 über 387.000 Euro gesammelt, welche an betroffene Pferdeleute ausgezahlt wurden. Dieses Konto möchte der St.GEORG weiterhin unterstützen und spendet zusätzlich zu den Einnahmen durch die Versteigerung 400 Euro. Der Helm hat einen Warenwert von 600 Euro und wird über Ebay for Charity bis zum 17.09.2021 versteigert. Der Meistbietende erhält den uvex suxxeed flash in seiner Wunschgröße und -farbe.