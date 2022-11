Noch ein Donnerhall-Sohn – Don Frederico lebt nicht mehr

Gestern musste im Landgestüt Celle ein großer Vererber eingeschläfert werden: Don Frederico.

Noch eine traurige Nachricht. Nach Dressage Royal ist mit Don Frederico ein weiterer direkter Donnerhall-Sohn gestorben. Das Landgestüt Celle schreibt heute auf seiner Homepage:

„Gestern mussten wir eine ganz schwere Entscheidung treffen und unseren langjährigen Deckhengst Don Frederico erlösen. Sein Allgemeinzustand hat sich in kürzester Zeit leider stark verschlechtert, sodass wir den 25-jährigen Hengst einschläfern mussten.“

Celler Perle

1997 brachte die Consul-Tochter Cleopatra bei Angelika Westerhoff in Bleckede ein schwarzes Hengstfohlen v. Donnerhall zur Welt, Don Frederico. Der Kleine war ihr erstes Fohlen und das war gleich ein Volltreffer.

1999 in Verden gekört, absolvierte der Youngster einen weit überdurchschnittlichen 300 Tage-Test. In der Dressur war er Klassenprimus, im Springen Zehnter, insgesamt Zweiter.

Don Frederico verbrachte sein Leben hauptsächlich im Landgestüt Celle und dort unter den Fittichen von Hauptsattelmeister Ole Köhler. Von der ersten Dressurpferdeprüfung Klasse A bis hin zu Siegen und Platzierungen auf S-Niveau waren Köhler und Don Frederico im Einsatz. Der Schwarze mag ein „Beamter“ sein, aber in Wahrheit war er Ole Köhlers Pferd, auf dem Turnier, bei Schaueinsätzen, immer.

Unsterblich gemacht hat Don Frederico sich durch seine Nachkommen. Die erfolgreichsten Sportpferde dürften Isabell Werths Don Johnson und Diva Royal von Dorothee Schneider bzw. Stella Charlott Roth sein. Beide gewannen Championatsmedaillen für Deutschland, Don Johnson bei den Europameisterschaften 2013 in Herning (Gold mit dem Team) und der EM 2015 in Aachen (Bronze mit dem Team), Diva Royal bei den Olympischen Spielen 2012 in London (Silber mit der Mannschaft).

In Summe haben „die Don Fredericos“ 1.741.666 Euro verdient. 153 Kinder waren in S-Dressur erfolgreich, dazu jeweils eines im Parcours und im Busch und zwei im Fahrerlager.

Züchterisch hinterlässt der Rappe 41 gekörte Söhne, wie etwa den selbst S-erfolgreichen Don Frederic, der seinerseits unter anderem Vater von Benjamin Werndls großer Zukunftshoffnung Discover ist.

806 Töchter von Don Frederico sind aktuell als Zuchtstuten registriert, 167 tragen die Staatsprämie.