Nordic Sales International: Hier fünf der Top-Offerten dänischer Dressurfohlen

Ein Blick auf fünf der 15 ausgesuchten Dressurfohlen der Nordic Sales International. Infos zur Abstammung, Bilder und Videos.

Die Nordic Sales International bietet 15 streng selektiere Dressurfohlen aus Dänemark an. Das Prebidding dieser Streamingauktion beginnt am 5. September um 20 Uhr. Die gesamte Kollektion kann man sich hier mit Informationen zu den Mutterstämmen, Bilder und Videos anschauen.

Jaspar

Hengstfohlen v. Janiero Platinum-Dancier

In großem Rahmen auftretender, eleganter und wohl proportionierter, sehr harmonischer Hengstanwärter, der einem den Atem raubt. Dazu noch drei Ausnahme-Grundgangarten – fertig ist die perfekte Mischung! Kein Wunder, dass er als Hengstfohlen des Tages anlässlich seiner Fohlenschau ausgezeichnet wurde.

Er entspringt einem der besten Stämme der dänischen Warmblutzucht, die mit vielen gekörten Hengsten, erfolgreichen Zuchtstuten und Mannschaftsolympiasieger Mistral Hjoris (Laura Tomlinson/GBR) auftrumpfen kann.

Seine Mutter, die Bronzemedaillen-Stute Vicanta brachte bereits das Stutfohlen Vera, die auf einer vorhergegangenen Auktion an das Gestüt Teglovnen verkauft wurde. Großmutter, die Bronzemedaillen-Stute Valenta, fohlte das dänische Hengstfohlen des Jahres Dancing Boy, das später nach Erfolgen in Jungpferdeprüfungen in die USA verkauft wurde. Sie ist auch Mutter von Vianna, ein Stutfohlen, das Helgstrand Dressage zu einem hohen Preis bei der Elitefohlenauktion ersteigert hat.

Grøntang Dot Com

Hengstfohlen v. Duke-Tailormade Temptation

Power, eine Erscheinung, die einen in ihren Bann zieht und selbstsicheres Auftreten – dieses Hengstfohlen hat einfach alles! Hier sprechen Talent und Qualität für sich. Eine wahre Freude, ihn zu betrachten!

Seine Mutter, die Silbermedaillen-Stute Højegaardens Miss Magnifique v. Tailormade Temptation-Bernstein, war qualifiziert für die dänischen Jungpferdemeisterschaften in Herning. Zwei ihrer Vollschwestern sind die Goldmedaillen-Stute Højegaardens Miss Unique und die Bronzemedaillen-Stute Højegaardens Temporina.

Vitello Tigadi

Hengstfohlen v. Valverde-Blue Hors Zatchmo

Ausdrucksstarkes Hengstfohlen mit viel Kraft und Mechanik in der Bewegung. Sich wirklich gut bewegender Gentleman mit der richtigen Einstellung. Bedeutend im Rahmen, dabei harmonisch und mit drei lockeren, elastischen Grundgangarten. Mit viel Präsenz und stets mit klarer Bergauftendenz.

Aus einer Familie, die viele Top-Sportpferde hervorgebracht hat. Darunter auch Romeo, Finalist im dänischen Jungpferdechampionat und anschließend zu einem US-Olympiareiter verkauft.

Fay

Stutfohlen v. Franklin-Blue Hors Don Romantic

Aus dem Vollblutstamm der Urgroßmutter Red Rose xx geht dieses charmante und feminine Stutfohlen hervor. Red Rose ist seit Generationen dafür bekannt, dass ihre Nachfahren elegant und mit viel Noblesse daherkommen – klar geprägt von den positiven Attributen des Vollbluts. Die mit viel Selbstbewusstsein ausgestattete junge Dame bewegt sich ausbalanciert und mit viel Mechanik. Eine Empfehlung für den Sport der Zukunft!

Aus der Mutterlinie sind die gekörten Hengste Cassidy und Orion sowie der kürzlich gekörte Olympus hervorgegangen. Auch viele hochdekorierte Zuchtstuten gehören zur Familie.

Jovian Junior

Hengstfohlen v. Jovian-Atterupgaards Sastre

Ungemein attraktives Hengstfohlen aus der Zuchtstätte H Horses, die schon häufig hoch-bezahlte Fohlen für die Nordic International Sales geliefert hat. Noble aufgemachtes Hengstfohlen mit großen Partien und einem großartigen Trab. Galoppiert mit einer nahezu verschwenderischen Dynamik, elastisch und großen Schulterfreiheit. Im Schritt locker und im klaren Viertakt fußend.

Die Stammstute dieser Familie ist dänische Siegerstute Hebiska, die mit der Zuchtgoldmedaille ausgezeichnet wurde. Basierend auf dieser herausragenden Stute hat dieser Stamm eine Riesenanzahl von Medaillen-Stuten, erfolgreichen Dressurstuten und gekörten Hengsten hervorgebracht. Jovian Juiors Großmutter brachte schon Faretti I und II, die zu den teuer bezahlten Fohlen auf vergangenen Auktionen zählten.