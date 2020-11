NRW verbietet Reitunterricht vorerst, Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus

5.000 Euro Strafe für das Erteilen von Reitunterricht? In Nordrhein-Westfalen könnte dieses Horrorszenario wahr werden – darauf hat der Pferdesportverband Westfalen heute in einer Mitteilung hingewiesen. Allerdings hoffen Westfalens Reiter noch auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, die in Kürze erwartet wird.