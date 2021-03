Nun auch Österreich: Swarovsky-Dressurstall Schindlhof meldet Herpesfälle

In Österreich werden Herpesfälle gemeldet, die nicht in Zusammenhang mit Valencia und Vejer de la Frontera stehen können. Betroffen ist der Dressurstall Schindlhof von Evelyn Haim-Swarovsky und Klaus Haim.

Bislang konnten viele Herpesfälle auf die Ausbrüche in Valencia und seit gestern auch von der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera zurückverfolgt werden. Nun aber meldet auch ein Stall in Österreich den Ausbruch des EHV. Wie die Pferderevue berichtet sind auf dem Schindlhof in Fritzens, Tirol, 14 von 40 Pferden erkrankt. Zweien davon ginge es schlecht, sie leiden unter hohem Fieber, „mehr als 40 Grad“, zitiert die Tiroler Tageszeitung Klaus Haim. PCR-Tests haben bewiesen, dass es sich bei den Herpesfällen um EVH-1 handelt.

Alleinlage auf dem Berg

Der Schindlhof in Tirol ist bekannt für sein Dressurturnier. Familie Haim-Swarovsky sind Gastgeber und Evelyn Haim-Swarovsky, eine Schülerin von Dorothee Schneider, ist auch international im Sattel unterwegs. Der Schindlhof in Fritzens liegt in Alleinlage in der Nähe des Städtchen Wattens oberhalb des Ortes Fritzens in den Alpen. Es habe dort weder Turnierbesuche noch Neueinstallungen in den vergangenen Monaten gegeben, heißt es. Außerdem seien die Pferde alle gegen Herpes geimpft gewesen. Die letzte Impfung habe am 26. Januar stattgefunden.

Eine Impfung gegen EVH kann keinen Ausbruch verhindern. Allerdings gehen Experten davon aus, dass die Tiere einen milderen Krankheitsverlauf durchleben. Außerdem scheiden sie weniger Virus aus, wenn sie geimpft sind. Impfungen, idealerweise Bestandsimpfungen, müssen im Abstand von sechs Monaten durchgeführt werden. Anschließend sackt der Titer merklich ab, der Schutz vor einer Infektion wird geringer. Insofern müssten die Pferde auf dem Schindlhof über einen guten Schutz verfügt haben.

Etwas Positives gibt es auch zu berichten. Die Pferde sind sofort separiert worden und seit Montag hat es keine weiteren Neuansteckungen gegeben.

Aktuelle Herpes-News am 10. März