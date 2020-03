Oldenburger Online Elite-Auktion – jetzt bieten!

Ersteigern Sie JETZT online Ihren Wunschkandidaten bei der Oldenburger Elite-Auktion! Eine Premiere, die es in sich hat. Top-Offerten aus der Schatzkiste des Oldenburger Verbandes! Wie es geht? Ganz einfach!

Die Oldenburger Online Elite-Auktion ist bereits in vollem Gange. Die Kollektion begeistert mit vielversprechenden Talenten aus erlesener Herkunft. Vom sprunggewaltigen Parcoursathleten bis hin zum charmanten Dressurkünstler bleiben bei dieser Premiere keine Wünsche offen. Rund um den Globus haben Sie die Möglichkeit Ihren Favoriten bequem von zu Hause auf der Oldenburger Homepage www.oldenburger-pferde.com zu ersteigern.

Bilderbuchkarriere: Die fünfjährige Flor Dressage Royal, Kat. Nr. 4, v. Finest – Dressage Royal – Sandro Hit, startete ihre Karriere als Championesse des Deutschen Fohlenchampionats in Lienen. Ihre Stutenleistungsprüfung schloss die edle Rappstute, aus demselben Mutterstamm wie Anky van Grunsvens Olympiasieger Bonfire, mit Höchstnoten ab und paradierte anschließend auf dem Brillantring in Rastede.

Weitere Offerten der Oldenburger Online Auktion im Frühjahr 2020

Gekörter Hengst: Der dreijährige Faustino, Kat. Nr. 10, v. Fahrenheit-Sandro Hit-Rubinstein I, aus dem berühmten Stamm der Weissena, aus dem auch Oldenburgs Multichampionesse Weihegold OLD unter Isabell Werth stammt.

Erfolgreiche Familie: Der dreijährige Funchal, Kat. Nr. 57, v. Fürstenball-Ampère-Lauries Crusador xx, aus dem Stutenstamm der Traudel, dem auch Finally Love entspringt, Grand Prix-siegreich unter Katharina Stumpf, Österreich.

Außergewöhnliches Talent aus dem Springkader

Die fünfjährige Zarzuela, Kat. Nr. 7, v. Diarado-Concetto-Castro, ist bereits siegreich in 1,10 m-Springen. Dieses Talent präsentiert überdurchschnittliche Qualität und lässt keine Wünsche offen.

Außerdem im Angebot: Wunderschöne Überfliegerin: Die vierjährige Harriet, Kat. Nr. 30, v. Hickstead White-Conterno Grande-Rohdiamant, ist ein wahrer Diamant. Die Schimmelstute kombiniert Vermögen und feinste Rittigkeit.

Harriet hat sich während des Auktionstrainings in den vergangenen Wochen erstklassig entwickelt. Sie steckt voller Potential für den großen Turniersport

resümiert Oldenburgs Auktionsleiter Christoph F. Rowold.

Ehrgeiziger Springer: Die fünfjährige Crystal, Kat. Nr. 43, v. Cristallo I-Padarco v.h. Hertsfeld-Espri, ist bereits in 1,20 m-Springen erfolgreich. Ein Pferd mit Einstellung und Vorsicht für den modernen Sport. Der gekörte Bruder Curo war in 1,50 m-Springen unter Mario Deslauriers, Kanada, platziert.

Sie wollen sich Ihren Favoriten für die Zukunft sichern?

Dann registrieren Sie sich jetzt ganz einfach und los geht’s. Sie haben Fragen zur Online Elite-Auktion? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit an das Oldenburger Supportteam unter Tel. +49(0)173-7573538 oder per E-Mail an support@oldenburger-pferde.com. Alternativ können Sie sich ganz bequem von zuhause unser Tutorial „So funktioniert die Oldenburger Online Elite-Auktion“ anschauen:

Selbstverständlich können Sie Ihren Favoriten aus der Elite-Kollektion auch ganz bequem am Telefon per Bietauftrag ersteigern. Bitte kontaktieren Sie hierfür die Mitarbeiter des Oldenburger Auktionsbüros. Unser Team erfüllt wie gewohnt Ihre Wünsche.

Das Auktionsteam ist bereit und informiert Sie gerne persönlich über die Oldenburger Online Elite-Auktion. Einen Überblick über die gesamte Kollektion finden Sie auf der Oldenburger Website unter www.oldenburger-pferde.com

Beratung und Kundenservice:

Auktionsleitung: Christoph F. Rowold: +49(0)151-14536599 oder rowold.christoph@oldenburger-pferde.com

Dressurpferde: Thomas Rhinow: +49(0)172-9748487 or rhinow.thomas@oldenburger-pferde.com

Daniel Pophanken: +49(0)175-2930926 or pophanken.daniel@oldenburger-pferde.com

Springpferde: Philip Bölle: +49(0)171-1893792 oder boelle.philip@oldenburger-pferde.com

Informationen, Telefon-Bietaufträge und Katalogbestellungen:

Elisabeth Gerberding: +49(0)4441-935512 oder gerberding.elisabeth@oldenburger-pferde.com

Heike Arends: +49(0)4441-935531 oder arends.heike@oldenburger-pferde.com