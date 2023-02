Oldenburger Sattelkörungssieger Splendid zu Olympiareiterin Sabine Schut-Kery

Mit Pferden aus Deutschland hat die US-amerikanische Mannschaftssilbermedaillengewinnerin von Tokio, Sabine Schut-Kery, gute Erfahrungen gemacht. Und die mit ihr. Nun bekommt sie ein Oldenburger Talent unter den Sattel.

Mit dem Hannoveraner Hengst Sanceo v. San Remo hatte Sabine Schut-Kery bei den Olympischen Spielen in Tokio maßgeblich zur Mannschaftssilbermedaille der US-Amerikaner beigetragen. Und das in einer Art und Weise, die nicht nur Reiterin und Pferd, sondern vor allem auch den Zuschauern Spaß machte. Danach war die feine Reiterei der 54-Jährigen in aller Munde.

Von der profitiert demnächst ein weiterer Sandro Hit-Nachfahre: Splendid v. San Amour-Dream Boy-Friedensfürst. Nachdem der Rappe 2021 als Sieger seiner Sattelkörung gefeiert worden war, wechselte er für den Spitzenpreis über die Oldenburger Eliteauktion zum Gut Schönweide. Dort stellte man allerdings fest, dass Splendid Fruchtbarkeitsprobleme hat. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Letztes Jahr holte Splendid im niedersächsischen Okel seine erste Turnierschleife. In einer Dressurpferdeprüfung Klasse L belegte er unter Shereena Satzer Rang drei.

Nun hat eine Besitzergemeinschaft den Hengst für Sabine Schut-Kery erworben, meldet der Oldenburger Verband. Die bestehe aus Monica Garner, Heidi Flood sowie einem weiteren Dressurfan, der anonym bleiben wolle.

Schut-Kery sagt, Splendid erinnere sie an Sanceo, „von seinem Talent, seiner Sensibilität bis hin zu seiner Einstellung“.