Oliver Townends Cooley Master Class aus dem Sport verabschiedet

13 Jahre lang waren der britische Mannschaftsolympiasieger Oliver Townend und Cooley Master Class ein Team, das Fünf-Sterne-Siegen im Busch gefeiert hat. Zukünftig springt der Wallach primär über die Weide.

Vierjährig kam Cooley Master Class in den Stall von Oliver Townend. Man kann sagen, Busch liegt ihm im Blut. Der Vater Ramiro B v. Calvani-Wendekreis gilt als einer der erfolgreichsten Vielseitigkeitsvererber der Welt.

Neben Cooley Master Class ritt Oliver Townend von ihm auch den ebenfalls Fünf-Sterne-erfolgreichen Cooley SRS, der später nach Australien verkauft wurde. Cooley Master Class‘ Mutter war fast eine reine Vollblüterin mit ebenfalls bekannten Vorvätern. Der Muttervater Master Imp xx ist auch Vater des Championatspferdes Leamore Master Plan. Dahinter geht es weiter mit dem Holsteiner Cavalier Royale, der in Irland sowohl zahlreiche 1,60 Meter-Springpferde zeugte, als auch internationale Vielseitigkeitspferde.

Seiner Abstammung wurde Cooley Master Class in jeder Hinsicht gerecht. Gleich seinen ersten Fünf- bzw. damals noch Vier-Sterne-Auftritt in Kentucky beendete er mit einem Sieg – den er im Jahr darauf gleich nochmal wiederholte. Sie wurden ins Team für die Europameisterschaften in Luhmühlen berufen, holten Silber mit der Mannschaft und wurden Neunte in der Einzelwertung. Ihr letzter großer Auftritt war im vergangenen Jahr die CCI5*-L Premiere in Maryland, die sie auf Rang zwei beendeten.

Gestern schrieb Oliver Townend auf seiner Facebook-Seite: „Es ist sehr bewegend, heute die Pensionierung von Cooley Master Class bekannt zu geben. Wir haben ihn vierjährig gekauft, und in den vergangenen 13 Jahren war er ein fantastischer Partner auf Turnieren, aber viel mehr noch ein sehr enger Freund.

(…) Er ist nun 17 Jahre alt, und obwohl er immer noch fit und gesund ist, haben wir immer gesagt, dass es wichtig ist, dass er bestimmt, wann es Zeit ist, in Rente zu gehen. Wir glauben, dass diese Zeit nun gekommen ist.

Cooley ist ein großartiger Charakter und er hat immer dafür gesorgt, dass er der Liebling im Stall ist. Nun wird er Ausreitpferd und weiterhin so umsorgt, wie es sich für einen König wie ihn gehört.

Ich könnte nicht dankbarer sein, dass ich die Ehre hatte, während all dieser Jahre Cooleys Partner sein zu dürfen. Er hat mehr erreicht, als wir uns je hätten träumen lassen, und wir haben buchstäblich die Welt zusammen bereist mit Erinnerungen, die für immer bleiben. Ein großes Dankeschön an Angela Hislop, Cooleys Mitbesitzerin neben mir, die ganz in der Nähe seines Rentnerstalls wohnt und dafür sorgen wird, dass er weiterhin verwöhnt wird.“