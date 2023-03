Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Carol Lavell ist gestorben

Am 27. März 2023 verstarb kurz vor ihrem 80. Geburtstag die US-amerikanische Dressurreiterin Carol Lavell.

Carol Lavell gehörte in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren zu den besten Dressurreitern der USA. Ihre größten Erfolge verdankte sie dem mächtigen Hannoveraner Wallach Gifted v. Garibaldi II-Lombard. Die beiden gehörten zum US-amerikanischen Team, das bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona die Bronzemedaille gewonnen hat. Falsch, sie waren das Paar, das den USA die Medaille gesichert hat, denn dafür mussten sie sozusagen die Prüfung ihres Lebens abliefern. Für Bronze mussten sie 100 Punkte mehr von den Richtern bekommen, als sie je zuvor erhalten hatten. Das gelang. Und sicherte ihnen zudem Rang sechs in der Einzelwertung.

Weitere große Erfolge waren zum Beispiel auch die Bronzemedaille bei den Weltreiterspielen 1994 in Den Haag, dem zweiten WM-Auftritt des Paares nach Stockholm 1990. Zweimal waren Lavell und Gifted bei Weltcup-Finals am Start. 1992 wurden sie Vierte und im Jahr darauf Fünfte.

Bei den Pan-Amerikanischen Spielen war Lavell mit anderen Pferden am Start. 1987 gehörte sie mit In The Black zum Silberteam von Indiana. In der Dominikanischen Republik 2003 wurde es Mannschaftsgold, damals ritt Lavell Much Ado.

1992 war Caroline Lavell von dem US-Magazin The Chronicle of the Horse zum „Horseman des Jahres“ gewählt worden. Lavells Mannschaftskollege Michael Poulin sagte gegenüber dem Chronicle noch 2019: „Als Person ist sie eine ,10′. Was sollen wir machen, wenn wir sie verlieren? Wo sind die anderen Menschen, die sich dieser Disziplin verschrieben haben, ohne ihre Moral und ihre Prinzipien zu opfern?“