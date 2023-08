Olympia-Dressurreiter Severo Jurado Lopez zieht nach Riesenbeck

Wenn Severo Jurado Lopez vom 5. bis 10. September die Farben seiner spanischen Heimat bei den Europameisterschaften der Dressurreiter in Riesenbeck vertritt, bräuchte er theoretisch gar nicht mehr in seine Interimsheimat Dänemark zurückfahren.

Severo Jurado Lopez zieht nämlich zusammen mit seiner deutschen Frau Annika Damrau nach Riesenbeck. Ab dem 15. September haben sie dort 20 Boxen auf der Anlage der Familie Möllers gepachtet. Eine Reithalle mit den Maßen 20 x 60 Meter, Weiden, Paddocks, eine Führanlage gehörten ebenfalls dazu, berichtet Annika Damrau. Sie und ihr Mann seien schon länger auf der Suche nach einer geeigneten Anlage in Deutschland gewesen.

„Für Severo und die Pferde sind es die langen Fahrten zum Turnier und zu seiner Trainerin, die ihn am meisten störten und sehr zeitaufwändig waren.“ Nun seien sie froh, „genau das Passende“ gefunden zu haben. Die kommenden Wochen würden allerdings erst einmal stressig – erst zu den Europameisterschaften, dann wieder rauf in den Norden, alles packen und zurück nach Riesenbeck.

Über Severo Jurado Lopez

Bekannt wurde Severo Jurado Lopez durch seine langjährige Tätigkeit als Bereiter für Helgstrand Dressage. Er stellte unter anderem die dreifache Weltmeisterin Fiontini vor, D’avie, der zweimal Weltmeister wurde, und ritt den bayerischen Fuchs Lorenzo bei den Olympischen Spielen in Rio. Seine spanische Heimat hatte er aber schon lange vorher verlassen.

Severo Jurado Lopez sagt selbst über sich, dass er „nicht wirklich gut war in der Schule“. Was ihn interessierte, waren die Pferde. Er stammt aus Andalusien, wo sein Großvater einen Hof hatte, auf dem er Pferde züchtete. So kam sein Enkel schon als Kind mit Pferden in Kontakt. Sein erstes Pferd war ein PRE Wallach mit dem passenden Namen Primero (= der Erste).

Nach der Schule arbeitete er für verschiedene Züchter und bewarb sich schließlich an der Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR), wo er genommen wurde. Dahinter verbirgt sich die königliche Schule der Kavallerie. Im Alter von 18 bis 21 Jahren lernte Severo Jurado Lopez und nahm in dieser Zeit unter anderem auch an U21-Europameisterschaften teil.

Nach Abschluss seiner Ausbildung ging Jurado nach Deutschland und arbeitete mit Jan Nivelle. Anschließend ritt er für die Van Olst Stables. Von dort aus gelangte er zu Helgstrand.

Mit Anne van Olst trainiert Severo Jurado Lopez nach wie vor. Außerdem auch mit der spanischen Team-Trainerin Francis Verbeek. Beide sind in den Niederlanden beheimatet. Riesenbeck ist nur einen Katzensprung von der holländischen Grenze entfernt.

Mit umziehen werden sämtliche Pferde, die der Spanier auch in Dänemark in Beritt hatte. Seine Frau sagt: „Eigentlich sind wir daher voll, aber natürlich immer offen für ein ganz besonderes Pferd. Wir freuen uns besonders darauf, deutsche Züchter kennenzulernen und Kooperationen aufzubauen.“