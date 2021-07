Olympia-Podcast aus Tokio, Episode 4

Ein Olympia-Podcast, der von Kristallkugeln bis zu Totilas-Nachkommen reicht. Und das ist noch längst nicht alles.

Was macht eine Chefrichterin bevor es sportlich so richtig losgeht mit ihrer Kristallkugel? Putzen! Das sagt zumindest Katrina Wüst, Chefrichterin der Olympischen Spiele in Tokio. Und: Welche Ritte waren besonders im Olympia Grand Prix von Tokio? St.GEORG Herausgeberin Gabriele Pochhammer und Chefredakteur Jan Tönjes tauschen sich über das aus, was ihnen jenseits der reinen Sportberichterstattung besonders ins Auge gestochen ist. Viel Spaß beim Hören!

Episode 4 des Olympia Podcast: Mit Kristallkugeln, Wachmacher-Brause, einem rustikalen Marschenpferd im Olympia-Viereck und der Erkenntnis, wie schön Pferde sind, die die Nase etwas vor bekommen.

Hier gehts direkt zum Podcast.

