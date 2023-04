Opglabbeek: FEI bestätigt Tod eines Pferdes infolge einer Herpes-Infektion

Wie der Weltreiterverband (FEI) nun bestätigte, ist ein bereits aus Opglabbeek abgereistes Pferd infolge einer Infektion mit dem Equinen Herpesvirus Typ 1 (EHV-1) am 31. März verstorben. Mehr als 30 Pferde, die seit dem 22. März mit dem betroffenen Pferd in Kontakt gestanden haben könnten, wurden sicherheitshalber in der FEI-Datenbank gesperrt.