Ostfriesische Online-Fohlenauktion vom 25. bis 27. August 2023

Vom 25. bis zum 27. August stehen 28 Fohlen auf der Ostfriesischen Online Fohlenauktion zum Verkauf.

Das letzte Augustwochenende wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge zum Veranstaltungszeitraum der Ostfriesischen Online-Fohlenauktion, veranstaltet von der Ostfriesischen Pferdevertriebsgesellschaft.

Zum Verkauf stehen 28 Hannoveraner Dressur- und Springfohlen. In den Pedigrees finden sich Namen wie Vitalis, Secret, Despacito, Dynamic Dream, St. Emilion, Conthalou, McAllister und Diathletico.

Bereits ab Anfang August kann die Kollektion online begutachtet, ab dem 25. August dann erste Gebote über auction.pzvo.de abgegeben werden.

Darüber hinaus wird es am 26. August eine Präsentation der zum Verkauf stehenden Fohlen geben. Beginn ist um 15:00 Uhr auf dem Gelände des Reitsport-Touristik-Centrums Timmel, Am Reitsportcentrum 1 in 26629 Großefehn. Dort bekommen Kaufinteressenten die Möglichkeit, die Fohlen abseits des Bildschirms in Augenschein zu nehmen.

