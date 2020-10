Pepo Puchs Erfolgsstute Fine Feeling lebt nicht mehr

Traurige Nachrichten von Paradressurreiter Pepo Puch: Seine Erfolgsstute Fine Feeling musste nach einem tragischen Unfall eingeschläfert werden.

Via Facebook teilte Paralympics-Sieger Pepo Puch mit, dass seine Stute Fine Feeling v. Fabriano gestern nach einem schweren Koppelunfall eingeschläfert werden musste. Fine Feeling, alias ‚Fifi‘, ist 23 Jahre alt geworden. Sie war bereits pensioniert.

Hinter der Hannoveraner-Stute liegt eine herausragende Karriere. Mit dem Österreicher im Sattel hat sie zahlreiche große Erfolge feiern können. Unter anderem gewann das Paar eine Gold- und eine Bronzemedaille bei den Paralympics in London 2012. Dazu gesellen sich nicht weniger als vier Titel bei Europameisterschaften. In die Annalen des Dressursports für Reiter mit Handicap ist Fine Feeling aber vor allem mit ihrem bislang gültigen Weltrekord in Grade Ib (heute Grade II) eingegangen. 84,33 Prozent zogen die Juroren beim CPEDI in Ebreichsdorf 2015 für die Kürdarbietung.

Pepo Puchs zweite Karriere

Gezogen wurde Fine Feeling von Heidi Müller in Bad Harzburg und erhielt bereits bei ihrer Stutenleistungsprüfung die Maximalnote 10 für die Rittigkeit. Zunächst stand die Stute in Besitz von Katharina Stumpf und wechselte nach Puchs tragischem Reitunfall in dessen Stall nach Wermatswil. Dort wurden die beiden schnell zu einem starken Team. Die Fabriano-Tochter trug entscheidend zu der zweiten Karriere von Puch bei, der 2008 bei einem Vielseitigkeits-Unfall eine inkomplette Querschnittslähmung erlitten hat. 2004 war er bei den Olympischen Spielen in Athen am Start gewesen.

Als Para-Dressurreiter fand er seinen Weg zurück in den Sport, und das äußerst erfolgreich. Puch war unter anderem Weltranglistenerster im Para-Reiten.

With a heavy heart, Pepo has to announce, that his magnificent mare FINE FEELING (1997, Oldenburg, Fabriano x Trapper)… Gepostet von Pepo Puch am Donnerstag, 8. Oktober 2020

Gemeinsam mit „Fifi“ bestritt Puch 2012 in London äußerst erfolgreich seine ersten Paralympischen Spiele. 18-jährig wurde die Dunkelfuchsstute nach einem Doppelsieg bei der EM in Frankreich im Jahr 2015 aus dem Sport verabschiedet.

„Fifi war eine außergewöhnliche Stute: schön, stark gesinnt, liebte die Bühne und war immer bereit, ihr Bestes im Viereck zu geben, auch wenn sie Zuhause mal faul und launisch war. Ein toller Charakter und eine typische Fuchsstute“, so Pepo Puch in einem Facebook-Post, in dem er Abschied von seinem Pferd nimmt.