Performance Plus Auktion: Talentierte Dressurpferde online ersteigern!

Nach der sehr erfolgreichen Premiere der Performance Plus Online-Auktion steht nun eine hochkarätige Kollektion von Dressurpferden in den Startlöchern. Eine einmalige Gelegenheit, um sich eine vielversprechendes Nachwuchspferd mit Perspektive für Zucht und Sport zu sichern!

Die zweite Auflage der Performance Plus Online-Auktion beginnt am 9. Oktober um 12 Uhr. Drei Tage lang können potenzielle Käufer ihre Gebote abgeben. Wer bei der Auktion mitbieten möchte, kann sich ganz einfach zuvor online registrieren und direkt loslegen. Der virtuelle Hammer fällt dann am 12. Oktober um 20 Uhr.

Das Konzept

Die Performance Plus Online-Auktion wurde gemeinsam von LvD Sporthorses, Stall Wetzelaer, den MT-Stables und Reesink Horses ins Leben gerufen. Dank der Kooperation dieser renommierten niederländischen Ställe haben Interessenten aus der der ganzen Welt nun die Möglichkeit, ein Dressurpferd von höchster Qualität zu kaufen. Alle Pferde wurden kürzlich geröntgt und klinisch untersucht. Die entsprechenden Unterlagen können direkt bei Performance Plus angefordert werden.

Die Kollektion

In der sorgfältig selektierten Kollektion dieser finden sich talentierte Dressurpferde der Jahrgänge 2015 bis 2017. Eines davon ist die typvoll aufgemachte Mint Ice Diamond, eine dreijährige Diamond Hit-Tochter aus einer Davino-Mutter. Bei der Stutenschau des niederländischen Pferdezuchtverbandes KWPN wurde sie in diesem Jahr bereits mit Höchstnoten für Exterieur und Grundgangarten bedacht. Beim nationalen Stutenchampionat in Ermelo konnte sie im Finale zudem einen großartigen achten Platz belegen.

Ein weiteres Highlight der Kollektion ist Milanello v. Vivaldi-Sandro Hit. Der dreijährige Hannoveraner ist ein Vollbruder der gekörten Hengste Le Vivaldi I und Le Vivaldi II und hört daher auch auf den Namen Le Vivaldi III. Mutter Soljanka ist eine Vollschwester des gekörten Hannoveraner Hengstes Scolari. Milanello selbst ist nicht nur bildschön, sondern wurde auch zum KWPN-Leistungstest eingeladen – eine einmalige Gelegenheit, um einen hochinteressanten Köranwärter zu kaufen!

Ebenfalls ein wahrer Blickfang ist Valesco di Vitalis, ein Pferd mit ganz viel Bewegungspotenzial. Der dreijährige Vitalis-Sohn aus einer Fidertanz-Mutter führt bestes Dressurblut in seinen Adern.

Auch der dreijährige Hengst Murdock v. Ferguson-Negro, ein großrahmiger, auffälliger Fuchs, der dem Reiter bereits jetzt ein besonderes Gefühl gibt, strebt eine Karriere im großen Viereck an. Kurz gesagt: eine sehr spannende, vielfältige Kollektion wartet auf Sie!

Die gesamte Kollektion der Performance Plus Online-Auktion finden Sie hier.

Interessieren Sie sich für ein oder mehrere Dressurpferde aus der Kollektion? Nach Vereinbarung ist es möglich, die Pferde zu sehen und eventuell auch unter dem Sattel auszuprobieren. Hierfür können Sie einen Termin mit Performance Plus vereinbaren: +31 6 8 14 00 77 oder info@pplus.auction.