Personalwechsel auf Gestüt Gerkenhof

Das Gestüt Gerkenhof in der Nähe von Verden ist Zuchtstätte vieler Staatsprämienstuten und Schausiegerinnen. Zudem wurde dort unter anderem der 1,2-Millionen-Hengst Revolution auf die Körung vorbereitet. Vor 15 Jahren hatte Marco List die Leitung des Gestüts übernommen. Nun endet die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Am Rande der Lüneburger Heide betreibt Detlef Ruddat den Gerkenhof, einen Zucht- und Aufzuchtbetrieb. Seit November 2003 hatte der gelernte Pferdewirtschaftsmeister Marco List die Gestütsleitung inne. Unter seiner Fittiche konnten in den letzten Jahren 17 gekörte Hengste über die Hengstmärke in ganz Deutschland vermarktet werden, darunter fünf Prämienhengste. Berühmtestes Beispiel ist sicherlich Revolution (Z.: Yasemin Yanik), amtierender Weltmeister der fünfjährigen Dressurpferde. 2015 hatte Andreas Helgstrand den westfälischen Rocky Lee-Sohn auf dem Hannoveraner Hengstmarkt für sagenhafte 1,2 Millionen Euro ersteigert. Auch Fürst Wettin, Spörcken, Danzador und Danciano sind über den Gerkenhof vermarktet worden. Burg-Pokal Sieger Rassolini v. Rubioso-Silvano gehört ebenfalls zu den Entdeckungen des Gestüts.

Wie sieht die Zukunft aus?

Ab Oktober 2018 werden Familie Ruddat und Marco List nun also getrennte Wege gehen. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: „Im gegenseitigen Einvernehmen ist man zu dem Entschluss gekommen, sich neu zu orientieren.“ Ein Nachfolger für die Gestütsleitung stehe bisher aber noch nicht fest. Marco List teilte auf Nachfrage mit, dass er selbst noch keine konkreten Zukunftspläne habe, sich aber auf neue Herausforderungen freue.