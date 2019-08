Pferd galoppiert auf A6 und verursacht Vollsperrung in beiden Richtungen

Ein Pferd ist am Samstag, den 24. August auf der Autobahn 6 im Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz galoppiert. Auf Höhe der Anschlussstelle Wattenheim lief das Pferd mitten auf der Straße in Richtung Grünstadt. Mehrere Augenzeugen meldeten den Vorfall gegen 12:15 Uhr der Polizei.