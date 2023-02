Pferd mit Herpes beim CSI Lier

Letztes Wochenende fand im belgischen Lier ein CSI2* statt. Der zuständige Pferdesportverband Flandern meldet nun, dass dort ein Pferd war, das nachgewiesenermaßen an EHV-1 erkrankt war, dem Equinen Herpes Virus.

Laut dem Pferdesportverband Flandern zeigte das Pferd am Samstag, 18. Februar, Symptome, die auf Herpes hindeuten. Das Pferd sei sofort isoliert worden und es wurde ein Abstrich genommen. Am folgenden Tag sei es dem Pferd bereits wieder „deutlich besser“ gegangen, so dass es zusammen mit vier weiteren Pferden aus demselben in Deutschland die Rückreise antreten konnte.

Das Ergebnis des Abstrichs lag am Montagabend vor und zeigte, dass das Pferd tatsächlich an EHV-1 erkrankt war. Daraufhin wurden die anderen 26 Pferde, die im selben Stall wie das erkrankte in Lier standen, in der FEI Datenbank für weitere Turniere gesperrt und können erst nach Ablauf durch einen negativen Test nach von der FEI vorgeschriebenen Protokoll wieder freigeschaltet werden.

Die FEI wird Kontakt zu den für die Pferde verantwortlichen Personen aufnehmen, um sie zu informieren und zu erhöhter Wachsamkeit aufzufordern. Das Organisationskomitee habe bereits die Desinfektion der Stallungen in die Wege geleitet. Von der FEI wird ein Tierarzt geschickt, der kontrollieren soll, dass vor dem nächsten Turnier auf dem Azelhof, wo regelmäßig nationale und internationale Veranstaltungen stattfinden, alles sicher ist.