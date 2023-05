Sönke Rothenberger – Fendi, Fohlen, Familie und ein fieser Fuchs

Sönke Rothenberger hat mit der deutschen Mannschaft schon einmal Gold gewonnen bei Olympischen Spielen. Das war 2016 in Rio. 2024 möchte er wieder dabei sein, wenn sich „die Jugend der Welt“ in Paris trifft. Mit seinem Supertalent Fendi ins olympische Viereck einzureiten, ist einer der großen Träume des Dressurreiters aus Bad Homburg. Aber auch in Sachen Pferdezucht und -aufzucht hat der 28-Jährige noch große Pläne – dabei hat er ja schon einen Siegerhengst aufgezogen und für mehr als eine Million Euro verkauft. Darüber, über seine Vorliebe für Tier-Dokus (und was seine Freundin davon hält) sowie die Hühnerzucht und warum Kurzurlaube dem Dressurreiter reichen, hat sich St.GEORG Chefredakteur Jan Tönjes mit Sönke Rothenberger auf dem Gestüt Erlenhof in Bad Homburg für diesen Podcast unterhalten.