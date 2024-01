Pferdewechsel bei Schweizer Championatsreitern

Gleich drei neue Pferde hat der Schweizer Olympiareiter Bryan Balsiger unter dem Sattel. Sie kommen aus dem Stall eines Schweizer Kaderkollegen.

Vor einigen Monaten schon hatte Bryan Balsiger den Stall von Olivier de Coulon verlassen und damit auch seine besten Pferde. Er selbst war zurück in den Familienbetrieb gekehrt, „seine“ besten Pferde gehen nun unter Pius Schwizer. So beispielsweise Balsigers diesjährige EM-Partnerin Dubai du Bois Pinchet (15), die mit Schwizer kurz darauf den CSI3* Grand Prix in Grimaud gewann.

Oder die sachsen-thüringische DSP-Stute Courage (15). Mit der Chepetto C-Tochter aus der Zucht von Birgit Deeken Künnemann hatte Balsiger unter anderem zum Schweizer Goldteam bei der EM 2021 in Riesenbeck gehört.

Balsigers drittes Pferd mit EM-Erfahrung (U21 Gold 2017) ist der 16-jährige Schimmel Clouzot de Lassus. Auch er springt nun mit Schwizer.

Drei „Schwizers“ zu Balsiger

Dafür hat Bryan Balsiger nun gleich drei Pferde aus dem Beritt von Schwizer bekommen. Laut pferdewoche.ch handelt es sich dabei um den zehnjährigen Selle Français-Wallach Erico Hoy, den ebenfalls zehnjährigen Holsteiner Hengst Castiel und die elfjährige, in der Schweiz gezogene Christina. Alle drei Pferde stehen im Besitz des Ehepaares Brigitte und Kurt Schreier.

Castiel ist ein Casalito-Clearway-Sohn aus der Zucht von Hobe Magens. Er springt erst seit 2022 international, war früher in italienischem Besitz und hatte mit Natale Chiaudani zunächst auch einen italienischen Reiter. Anfang 2023 saß kurzzeitig Edouard Schmitz im Sattel des Hengstes, dann übernahm Schwizer. Mit ihm war er auf 1,45 Meter-Niveau regelmäßig platziert und ritt mit ihm CSI4*-Große Preise, zuletzt in Frankfurt, wo sie Zwölfte waren.

Christina stammt aus der Zucht von Werner Lüthi in der Schweiz, eine Cassirado-Tochter aus einer Cormint-Mutter. Ihre ersten CSI Einsätze hatte sie unter Arnaud Martin für Frankreich. Seit Mitte 2022 saß Pius Schwizer im Sattel. Noch im gleichen Jahr bestritten die beiden die ersten Fünf-Sterne-Turniere. Platziert ist die Stute in Prüfungen bis 1,50 Meter.

Nummer drei ist der zehnjährige Selle Français-Wallach Erico Hoy. Der Berlin-Enkel (v. Bel Reinhart Z) war vor allem von Schwizer Stallreiter Alexis Goulet (FRA) vorgestellt worden und hat Platzierungen bis 1,45 Meter.

Von dem Wechsel hatte die Schweizer Pferdewoche zuerst berichtet.