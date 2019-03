Pferdewechsel zugunsten von Pius Schwizer und Luciana Diniz

Sowohl der Schweizer Pius Schwizer als auch die für Portugal reitende Luciana Diniz haben zwei neue Pferde im Stall – darunter auch aus vormals deutschem Beritt.

So übernimmt Pius Schwizer nun die Zügel des 13-jährigen OS-Wallachs Chaquilot v. Chacco Blue-Quilot, der zuvor unter Philip Houston ging. Mit Houston im Sattel war der in der Lewitz gezogene Braune bis 1,50 Meter unterwegs. Unter Patrick Döller war der Wallach fünf- und sechsjährig bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde am Start gewesen. Danach übernahm zunächst Lena Pollmann-Schweckhorst den Beritt, ehe Chaquilot 2013 an die Familie Houston verkauft wurde. Mit Pius Schwizer war er bislang bei zwei Turnieren im Einsatz, in Bordeaux und in ’s-Hertogenbosch. In Bordeaux konnten die beiden sich bereits einmal an vierter Stelle platzieren.

Das zweite neue Pferd ist die elfjährige Selle Français-Stute Ulane Belmaniere v. Muriesco du Cotentin. Sie steht im Besitz von Schwizers Springreiterkollegen Daniel Etter, der sie zunächst auch selbst im Sport vorstellte. Danach saß kurze Zeit die ebenfalls für die Schweiz startende Marie Pellegrin im Sattel und dann auch hier Philip Houston. Mit dem war Ulane Belmaniere allerdings nur mäßig erfolgreich. Im September 2018 startete dann erstmals Simon Delestre mit ihr auf einem Turnier. Unter ihm wurde die Stute unter anderem Dritte im Weltcup-Springen von El Jadida und Elfte im Großen Preis von Basel.

Ein anderes Pferd musste Schwizer hingegen abgeben: die elfjährige Cina Donna, mit der er unter anderem Fünfter im Championat von Leipzig gewesen war, nachdem die Stute zuvor von seiner Frau Florence Schwizer-Seydoux vorgestellt worden war. Cina Donna geht demnächst unter dem Deutschen Sven Heitkemper.

Schwizer kommentierte die beiden Neuzugänge in seinem Beritt gegenüber der Schweizer Pferdewoche: „Die beiden Vierbeiner sollen unter anderem meine weiteren Spitzenpferde entlasten.“

Der nächste „Fitty“?

Luciana Diniz‚ kleine große Erfolgsstute Fit For Fun bekommt Verstärkung. Ihre Reiterin hat zum einen den elfjährigen Icarus v. Douglas neu im Beritt. Der Darco-Enkel ging zuvor sehr erfolgreich unter anderem unter Jérôme Guery und zuletzt mit Marlon Modolo Zanotelli (BRA). Unter letzterem gewann er die CSI2*-Großen Preise von Opglabbeek (den sogar zweimal) und Lier, war Zweiter beim CSI3*-Grand Prix von Moorsele. Der größte Erfolg war aber jüngst Platz zwei im CSI5*-Grand Prix von Villach hinter Christian Ahlmann und Clintrexo Z. Das war das letzte gemeinsame Turnier der beiden.

In Dortmund saß nun erstmals Luciana Diniz auf einem Turnier im Sattel. Aus der ersten Prüfung kamen sie mit vier, aus der zweiten mit null Fehlern. In ’s-Hertogenbosch platzierten sie sich an neunter Stelle in einem 1,45 Meter-Springen.

Neuling Nummer zwei in Diniz‘ Beritt ist der zehnjährige Selle Français-Wallach Vertigo du Desert, ein Sohn des Mylord Carthago aus einer Robin II Z-Mutter, war zuvor mit Alice Trehoust im Sattel erfolgreich. Auch ihn stellte Diniz in ’s-Hertogenbosch vor, war einmal fehlerfrei unterwegs und hatte in einem anderen Springen einen Abwurf.

