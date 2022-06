Philipp Schulze Topphoff im Pech

Nie lief es sportlich besser für Springreiter Philipp Schulze Topphoff als in der Saison. 2021/22. Aber nun hat er dieses Jahr schon die zweite schwere Verletzung, wegen der er mehrere Wochen pausieren muss.

Überzeugender Auftritt beim CHIO Aachen 2021, Sieg in der Weltcup-Etappe von La Coruña, Teilnahme am Weltcup-Finale – seit einiger Zeit schon ist Philipp Schulze Topphoff sportlich gut unterwegs. Doch bereits im Frühjahr hatte er nach einem Trainingssturz schon mehrere Wochen aufgrund einer Schulterverletzung pausieren müssen. Und nun hat er wieder Zwangspause.

Bei der Global Champions Tour-Etappe in Stockholm war er mit Pferd Carla gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Verletzung am Fuß zugezogen: fünffacher Bruch, gerissenes Außenband und auch der Schienbeinkopf hat etwas abbekommen. So meldet es die Münstersche Zeitung. Am Mittwoch sei der Lokalmatador aus Havixbeck in der Uniklinik Münster operiert worden. Er geht davon aus, dass er acht Wochen pausieren muss.