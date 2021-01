Philipp Weishaupts Aachen- und Spruce Meadows-Sieger Convall nun Frankreich

Die Gene von Philipp Weishaupts Superschimmel Convall sind heiß begehrt, besonders bei den französischen Springpferdezüchtern. Darum hat er nun eine Box in Frankreich bezogen.

Convalls neues Zuhause ist das Beligneux le Haras, wo auch schon Goldfever wirkte. Ludger Beerbaum erklärte: „In Frankreich besteht eine unheimlich große Nachfrage nach ihm, die man vor Ort besser bedienen kann, als aus Deutschland heraus.“

Der bildschöne Holsteiner Schimmel v. Colman-Cascavelle ist bereits in Frankreich. Ob der nun 14-jährige Hengst noch einmal in den Sport zurückkehrt, sei noch nicht entschieden, sagte Ludger Beerbaum weiter. Die Saison 2021 wird er auf jeden Fall erstmal in Frankreich bleiben.

Convall war neunjährig, als er den Großen Preis von Aachen gewann. Ein Jahr später siegte er dann sensationell auch noch in Spruce Meadows, so dass er schon zehnjährig Gewinnsummen-Millionär war.

Als die Familie Liebherr, der er früher gehörte, ihn verkaufen wollte, setzten die Ludger Beerbaum Stables alles dran, den Superstar zu halten, was ihnen schließlich auch gelang. Er ist nun allerdings schon seit über zwei Jahren kein Turnier mehr gegangen.