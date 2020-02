Philipp Weishaupts Belo Horizonte zu Darragh Kenny

Der Holsteiner Baloubet du Rouet-Sohn Belo Horizonte springt demnächst unter irischer Flagge. Einige seiner größten bisherigen Erfolge hatte er mit Philipp Weishaupt.

Darragh Kenny, der momentan erfolgreichste Ire im Springsattel, wird künftig mit Belo Horizonte im Einsatz sein. Gezogen wurde der zwölfjährige Holsteiner v. Baloubet du Rouet von Frank Plock. Nach ersten erfolgreichen Einsätzen in Springpferdeprüfungen unter Christiana Aurin wechselte er 2015 in den Stall des Ungarn Balazs Krucso, der ihn in Deutschland national und später auch international weiter förderte. Zwischenzeitlich ging er auch unter Christin Müller. Seit 2017 saßen dann die Bereiter des Stalls Beerbaum im Sattel, zunächst Richard Vogel, dann Philipp Weishaupt, der mit dem Braunen siegreich bis Fünf-Sterne-Niveau war.

2018 wurde Belo Horizonte an die Little Valley Farms verkauft, die von der nun für Israel reitenden Ashlee Bond geleitet werden. Bond ritt den Wallach bei einigen Turnieren, überließ ihn dann zunächst wieder Philipp Weishaupt und anschließend dem US-Reiter Michael Hughes, ehe sie zuletzt selbst wieder in den Sattel stieg. Auch Lorenzo de Luca ritt ihn ganz kurz. Nun also wird es Darragh Kenny sein, der Belo Horizonte vorstellt.

Er freut sich drauf, wie er gegenüber Worldofshowjumping.com erklärte: „Ich bin wirklich begeistert von Belo Horizonte und denke, dass er super in mein Team passt. Ich denke, er ist ein Pferd mit wirklichem Kampfgeist.“