Piaff Förderpreis-Finale ab kommendem Jahr in Donaueschingen

Der Piaff Förderpreis ist eine Serie für U25-Dressurreiter, bei der in vier Etappen die besten Nachwuchssportler herausgefiltert werden. Das Finale dieser Besten findet 2024 im Rahmen des ersten Internationalen S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturniers in Donaueschingen statt.

Das Internationale S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier feiert im kommenden Jahr seine Premiere in Donaueschingen. Und mit diesem Turnier findet auch das Finale des Piaff Förderpreises einen neuen Austragungsort. Ausgetragen wird die Veranstaltung von der Agentur Schafhof Connects, geführt von der Familie Linsenhoff-Rath.

Liselott Schindling-Rheinberger, besser bekannt als Liselott Linsenhoff, ist Namensgeberin für die Liselott Schindling-Stiftung. Sie selbst war 1972 die erste Frau, die Einzelgold bei den Olympischen Spielen in München gewann. Ihr damaliges Pferd Piaff wurde seinerseits Namensgeber für den Piaff Förderpreis, den die Stiftung im Jahre 2000 ins Leben rief, um den Reitsport-Nachwuchs zu fördern.

Einer der bekanntesten ehemaligen Teilnehmer des Piaff Förderpreises ist Matthias Rath, der Stiefsohn von Ann Kathrin Linsenhoff, die wiederum die Tochter der Olympiasiegerin von 1972 ist. „Ich kenne den Piaff Förderpreis schon als Reiter, ich konnte ihn 2006 und 2007 mit Renoir-Unicef gewinnen“, sagt der Dressurreiter. „Ich weiß noch sehr genau, wie mir diese Serie auf dem Sprung in den großen Sport geholfen hat.“

Nun ist es also an Familie Linsenhoff-Rath das Finale für die besten U25-Dressurreiter auszutragen, das sonst in Stuttgart stattfand. Ganz unerfahren sind sie damit allerdings nicht: 2020 und 2021 sind die Stuttgart German Masters der Coronapandemie zum Opfer gefallen und das Team Schafhof hat das Finale des Piaff Förderpreises vertretungsweise in Kronberg ausgetragen. „Dass wir nun Gastgeber für das Finale ab dem kommenden Jahr in Donaueschingen sein dürfen, freut mich unheimlich. Für uns als Familie schließt sich so ein sehr wichtiger Kreis“, fügt Matthias Rath hinzu.

Das Turnier in Donaueschingen findet vom 12. bis 15. September statt. Das Finale des Piaff Förderpreises wird damit übrigens nicht mehr in der Halle, sondern unter freiem Himmel geritten – wie die Etappen im Vorfeld auch.

auch interessant