Piggy Frenchs Mannschaftsweltmeister Quarrycrest Echo nach Japan verkauft

Kurz vor Jahreswechsel hat sich Japan noch ein Pferd für die olympische Vielseitigkeitsmannschaft gesichert – ein sehr bekanntes!

Der glückliche neue Reiter des Iren Quarrycrest Echo, der unter Piggy French große Erfolge feierte, ist Toshiyuki Tanaka. Ein Sponsor hatte den zwölfjährigen Clover Echo-Cavalier Royale-Sohn für Tanaka erworben. Der 34-jährige Japaner gehörte 2012 zur zwölftplatzierten Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London und konnte 2018 als 15. maßgeblich zum vierten Platz des japanischen Teams bei den Weltreiterspielen in Tryon beitragen.

Nun hat er neben seinem Tryon-Partner, dem ebenfalls zwölfjährigen Talma D’Allou, noch ein zweites Eisen im Feuer für die Olympischen Spiele im eigenen Land. 2013 stellte Piggy French Quarrycrest Echo erstmals international vor. 2016 ging er auch kurzzeitig unter Kristina Cook. Aber von drei Prüfungen hat er keine beendet. Danach übernahm wieder Piggy French die Zügel.

Große Erfolge

Mit ihr im Sattel feierte Quarrycrest Echo 2017 Championatsdebüt bei der EM in Strzegom, wo die beiden als Einzelstarter 27. wurden.

Einer bislang größten Erfolge war der Mannschaftssieg bei den Weltreiterspielen in Tryon, wo sie nach zeit- und hindernisfehlerfreier Geländerunde zudem Zehnte in der Einzelwertung wurden. Im selben Jahr gewannen die beiden aber z. B. auch die Event Rider Masters-Etappe in Chatsworth.

Nach Platz vier beim CCI5*-L in Kentucky, Rang sechs beim CCIO4*-S in Aachen und einem Sieg beim CCI4*-S in Belton wurden sie auch fürs Team bei den Europameisterschaften in Luhmühlen aufgestellt und gewannen Silber. In der Einzelwertung wurde es diesmal Rang 15.

Große Lücke

Piggy French kommentierte den Deal: „Das war eine schwierige Entscheidung für uns beide (sie und die Ex-Besitzerin Jayne McGivern), aber wir wünschen Toshi und dem japanischen Team, das allerbeste mit ihm für 2020 und darüber hinaus. Red (so der Stallname) wird zweifelsohne eine große Lücke in meinem Stall hinterlassen, aber ich bin in der glücklichen Lage, einige tolle Pferde zu haben, sowohl bewährte als auch neue, von denen ich glaube, dass sie eines Tages die Lücke werden ausfüllen können, die er hinterlässt.“

