Podcast: Glamourdale, Benjamin Werndl, King Edward – Fazit WM Herning

St.GEORG der Pferdepodcast mit einem Fazit der Weltmeisterschaften in Herning 2022 – von Glamourdale, dem Dressurrichten, über André Thiemes Abgang, King Edward (und King Eckermann) sowie dem Zusammenhang von einer Mensa und einem WM-Titel.

Mit dem Abstand von einer guten Woche des „Noch-mal-Grübelns-und-Nachdenkens“ blicken St.GEORG Redakteurin Dominique Wehrmann und Chefredakteur Jan Tönjes zurück auf das, was von den Weltmeisterschaften in Herning in Erinnerung bleiben wird.

Themen sind unter anderem der Hype um Glamourdale, warum Charlotte Dujardins Imhotep live anders aussieht als auf dem Bildschirm und das Dressurrichten bzw. welche Diskussionen die Richterinnen und Richter vor Ort führen.

Darüberhinaus sind Marcus Ehnings unvergleichlichen Runde, André Thiemes unrühmlicher Abgang, King Edward (und King Eckermann) unvorstellbare Performance sowie der Zusammenhang von einer Mensa und einem WM-Titel Thema.

Außerdem geben die beiden auch Einblicke darüber, wie die redaktionelle Arbeit aussieht, wenn einer auf einer Welt- oder Europameisterschaft das Geschehen verfolgt und wie es dann in Hamburg in der St.GEORG-Redaktion weiterverarbeitet wird.

Hier geht’s zum Podcast: