Podcast: Sönke Rothenberger über Fendi und Ausblick auf den Buschauftakt

Podcast mit Sönke Rothenberger über Fendi, seinen achtjährigen Dänen, der bei Horses & Dreams meets Canada in Hagen alle hat aufhorchen lassen. Außerdem ein Ausblick auf zweimal 5 Sterne im Busch.

Sönke Rothenbergers Fendi ist acht Jahre jung und in aller Munde. Grund genug für eine Podcast-Episode! Mit gerade einmal acht Jahren hat sich der dänische Wallach für das Finale zum Louisdor Preis qualifiziert. Bei Horses & Dreams meets Canada nahm der kommentierende Richter Dr. Dietrich Plewa das Wort vom „Championatspferd“ in den Mund. Und wer den Juristen aus Schwaben kennt, der weiß, dass er Dinge nicht unbedacht öffentlich äußert.

Im Gespräch mit St.GEORG Chefredakteur Jan Tönjes erzählt Sönke Rothenberger, wo er Fendi gefunden hat. Was ihn sofort fasziniert hat, warum das Training jeden dritten Tag eine komplette Arbeitspause beinhaltet und was den Wallach sonst noch so ausmacht.

Außerdem gibt Redakteurin Laura Becker eine kleine Übersicht über die kommenden Gr0ßevents in der Vielseitigkeit.