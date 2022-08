Pressemitteilung der Disziplinarkommission des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes zum Vorfall in Brunnthal-Riedhausen

Ende Juni soll es bei einem Dressurturnier im bayerischen Brunnthal-Riedhausen zu einem Tierschutzvergehen gekommen sein. Die Disziplinarkommission des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes hat dazu ein erstes Statement abgegeben.

Gestern hatte die Disziplinarkommission des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes erstmals zusammengesessen, um über die Angelegenheit zu sprechen. Noch ist man zu keinem Ergebnis gekommen. Die Disziplinarkommission hat lediglich eine Presseerklärung abgegeben, die noch einmal den Grund ihrer Zusammenkunft darlegt und ein weiteres Treffen ankündigt. Wir geben das Schreiben hier im Wortlaut wieder:

Pressemitteilung zu einer Anzeige betreffend die Pferdeleistungsschau in Brunnthal-Riedhausen am 25.06.2022

Der Landeskommission wurde ein Sachverhalt angezeigt, in dem es an der Pferdeleistungsschau am 25.06.2022 in Brunnthal-Riedhausen zu einem Verstoß gemäß § 920 Nr. 2f LPO gekommen sein soll – unreiterliche Behandlung eines Pferdes durch Quälen bzw. Misshandeln. Die Disziplinarkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und zunächst schriftliche Zeugenaussagen eingeholt.

Da der Vorgang stark unterschiedlich geschildert wird, strebt die Disziplinarkommission eine Klärung in einer mündlichen Verhandlung durch persönliche Anhörung der Zeugen und Betroffenen an. Diese Verhandlung soll nach Möglichkeit und insbesondere Verfügbarkeit der Zeugen, Betroffenen und übrigen handelnden Personen (Urlaubszeit) in der 3. Septemberwoche in München-Riem durchgeführt werden.

Für das Verfahren ist darauf hinzuweisen, dass dieses rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen muss und tatsächlich auch entspricht, so dass vorläufige Maßnahmen im konkreten Fall nicht zulässig sind und den Betroffenen einer Ordnungsmaßnahme als Rechtsmittel die Beschwerde zum Schiedsgericht der Landeskommission und danach zum großen Schiedsgericht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) offenstehen.

Vorsitzender der Disziplinarkommission

Eckart Staritz

Rechtsanwalt

Mohrenstraße 11

96450 Coburg, den 25.08.2022