Prestige – seit den Anfängen ein Synonym für Innovation

Prestige Italia ist seit den Anfängen seiner Geschichte ein Synonym für Innovation, hat eine lange Geschichte hinter sich und blickt immer noch in die Zukunft. Die ständige Erneuerung der Prestige Italia Kollektion wird durch die Einführung von drei neuen Prestige Sätteln verdeutlicht.

Die neuen Prestige-Produkte zeichnen sich durch die Zusammenarbeit mit berühmten Talenten des Pferdesports, die bekannte technologische Innovation und die zunehmende Berücksichtigung der weiblichen Anatomie dank des Unisex-Baums aus.

X-MEREDITH: STIL UND INNOVATION

Der neue Sattel X-Meredith behält die üblichen und eleganten Merkmale der vorigen Modelle bei, aber mit einer noch bequemeren Sitzfläche die, dank des Unisex-Effekts, die Anatomie beider Geschlechter unterstützt, und somit ist der Sattel für die Reiterinnen noch bequemer. Im Vergleich zur vorigen Version ist der neue und innovative X-Technology Sattelbaum ein bisschen länger und fällt somit eine halbe Sitzgröße größer aus. Im hinteren Teil ist die Sitzfläche breiter und beherbergt zwei größere Membranen, die die Stöße abfangen und den Komfort erhöhen. Der neue Sattel behält die schmale Taille bei, typisch für dieses Modell, um sich nah am Pfer zu fühlen. Die anatomisch geformten Kissen bieten der Trapezmuskeln des Pferdes maximale Bewegungsfreiheit, und die noch größere Auflagefläche garantiert eine noch bessere Gewichtsverteilung.

Der neue X-Meredith ist ideal für Pferde mit normalem oder wenig ausgeprägtem Widerrist, und für überbaute Pferde.

CHRIS BURTON K: NEUHEIT IN DER VIELSEITIGKEIT

Der neue Monoblattsattel für das Gelände, in Zusammenarbeit mit dem internationalen Profireiter Chris Burton, garantiert eine optimale Nähe zum Pferd dank der schmalen Taille. Der Sattel ist außergewöhnlich bequem und leicht und bietet dem Reiter die maximale Bewegungsfreiheit in den drei Gangarten und in allen Sprungphasen.

Er zeichnet sich durch seine zweifarbige Optik (auf Wunsch auch Ton in Ton) und den Polsterungen anstelle der hinteren Pauschen (auf Wunsch auch mit hinteren Pauschen) aus. Die anatomisch geformten Kissen bieten eine optimale Anpassungsfähigkeit. Der Sattel ist ideal für Pferde mit normalem oder wenig ausgeprägtem Widerrist, und für überbaute Pferde.

X-D2 K FREE: MEHR AUSWAHL FÜR MAXIMALE FREIHEIT

Die neue Version des berühmtesten Monoblatt Dressursattel in Prestige. Dank der neuen schmaleren Pauschen ist der Sattel noch eleganter, während das Gefühl für den Reiter gleich bleibt. Auf Wunsch sind kleine Pauschen erhältlich, für maximale Bewegungsfreiheit des Reiters. Es wurden auch Veränderungen an den Sattelblättern vorgenommen um die Dicke der Sattelblätter unter den Schenkeln zu reduzieren, für noch mehr Nähe zum Pferd.

Die Hauptmerkmale des X-D2 K Free, Unisex-Effekt inbegriffen, bleiben unverändert. Der „Unisex“ – Baum verleiht beiden Geschlechtern eine vorgegebene Position im Sattel für eine unabhängige und balancierte Position im Sitz. Die zwei Membranen des X-Technology-Baum, sind weiter vorne als bei üblichen Dressursätteln, um dem Reiter die perfekte Balance zu bieten, ohne die Bewegungen des modernen Sportpferdes zu stören. Der Vorder-und Hinterteil des Baumes, sowie die Position der Sturzfedern, wurden mit Rücksicht auf dem Wohl des Pferdes entwickelt und um dem Reiter die höchste Leistung zu garantieren.

Der Erfolg des X-D2 K Free ist auch dank des halbtiefen Sitzes, der gebogenen und schulterfreien Kissen und der gebogenen Pauschen, was diesen Sattel einzigartig macht. Der Sattel ist ausgestattet mit dem Zubehör F23.0 – Trapezium Pad – ist notwendig für eine perfekten Passform des Sattels.

