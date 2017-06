Quiet Easy von Bertram Allen zu Johan Gulliksen

Der irische Nachwuchsstar Bertram Allen verliert eines seiner Erfolgspferde an Johan Gulliksen.

Unter Bertram Allen hat sich der Oldenburger Wallach Quiet Easy (v. Quidam’s Rubin-Zapateado) zu einem der besten Springpferde der Welt entwickelt. Nun hat er einen neuen Reiter: den Norweger Johan Gulliksen, Sohn des Championatsreiters Geir Gulliksen. Als Besitzer ist beim Weltreiterverband die Familie Gjelsten vermerkt.

Steiler Aufstieg

Seit 2015 hat Bertram Allen den nun 13-jährigen Quiet Easy unter dem Sattel. Der Fuchs hat eine recht bewegte Geschichte. Er gehörte bis dato dem Quainton Stud. Dessen Chefin Emma Phillips sah Bertram Allen im King George V Cup von Hickstead reiten. Und wie sie damals sagte, habe sie sofort gewusst, dieser Youngster wäre der perfekte Partner für ihr Pferd. Also entschied sie, den Wallach nach Hünxe zu stellen, wo Allen lebt und trainiert. Zuvor hatte Quiet Easy mit der Britin Chloe Aston Bronze bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter 201 in Vejer de la Frontera gewonnen, ging dann zu Ben Maher und danach zu Angelica Augustsson.

Nicht erst seitdem er bei Bertram Allen stand, sorgte Quit Easy immer wieder für positive Schlagzeilen. Allein unter dem Iren sammelte er 20 Top drei-Platzierungen bei Fünf-Sterne-Turnieren. Teilweise siegte er in mehreren Springen hintereinander.

Erster Sieg mit neuem Reiter

Ihre ersten Turniere haben Quiet Easy und sein neuer Reiter bereits hinter sich: in Drammen konnten sie ein 1,45 Meter-Springen gewinnen und in Hamburg waren sie bei der Global Champions Tour am Start. Allerdings noch nicht mit durchschlagendem Erfolg.

Johan Gulliksens Vater Geir hat übrigens ebenfalls gerade ein Spitzenpferd erstanden, das unter irischer Flagge international hoch erfolgreich war: Cian O’Connors Seringat, der im Winter in Florida auf sich aufmerksam machte.