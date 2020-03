„Reiter für Afrika“ – Menschen in Not brauchen Hilfe!

Das Corona-Virus ist inzwischen auch in Afrika angekommen. Eine Katastrophe! Das Projekt „Reiter für Afrika“ sammelt schon lange Gelder, um den Menschen zu helfen. Die brauchen nun dringender denn je unser aller Unterstützung.

Inge und Thomas Vogel, die Gründer der Online-Reitschule wehorse (früher pferdia), engagieren sich für den Verein „Partnerschaft für Afrika“, den Friederike und Günter Heidenhof 2011 gegründet haben. Friederike Heidenhof ist bekannt als die Co-Autorin der bekannten Ratgeber für Reiter von Uta Gräf mit dem Obertitel „Feines Reiten“.

Uta Gräf zählt auch zu den Förderern der ersten Stunde des Heidenhof’schen Projekts, zu dem es auch die Gruppe „Reiter für Afrika“ gibt. Mit beispielsweise Tombolas oder Verlosungen wird in Reitvereinen Geld gesammelt und gespendet. Auf Turnieren oder beim Pferdeverkauf kann es genauso laufen. So fließen auf Initiative der Pferdebesitzerin Flora Keller die Preisgelder von Benjamin Werndls Erfolgspferd Daily Mirror in Projekte für Afrika. Ingrid Klimke sammelte vor Jahren Spenden in ihrer Stallgemeinschaft. Dorothee Schneider und Isabell Werth unterstützten bereits mit ihrer Unterschrift auf Produkten wie Schabracken oder Tassen, die anschließend zu Gunsten der Projekte verkauft wurden. Weitere Förderer sind z. B. Bernadette Brune und Meredith Michaels-Beerbaum.

Nun trifft die Corona-Krise Afrika gleich doppelt – zum einen ganz direkt, weil das Virus sich nun auch dort ausbreitet, zum anderen indirekt, weil die sonst üblichen Aktionen, um Spendengelder zu sammeln, hierzulande ausfallen müssen. Ein Drama vor allem für die Kinder im Land, wie das Ehepaar Heidenhof berichtet:

„Nun müssen alle von uns versorgten Kinder nach Hause, weil alle Schulen wegen Corona geschlossen wurden. Nur haben die Kinder zuhause nichts zu essen, weil ja die Schulverpflegung wegfällt.“

Die Idee der Familie Vogel, die selbst zwei Patenkinder in Tansania haben: Spenden sammeln für einen „Corona-Lebensmittellieferdienst“. Ein freier Mitarbeiter der Heidenhofs wird in die Slums fahren, damit die Bewohner zuhause bleiben können, und Mais, Reis und Bohnen verteilen. 100 Kinder könnten so versorgt werden. Dafür werden nun Spenden gesammelt.

Das Ehepaar Vogel hat dafür ein Konto auf der Crowdfunding-Plattform Betterplace eingerichtet: www.betterplace.org/f34577

Jeder Euro hilft und kommt direkt dort an, wo er benötigt wird!