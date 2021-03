Reitvereine, aufgepasst! Jetzt bewerben für die „Sterne des Sports“ 2021

Sport-, und wie wir als Pferdesportler wissen, insbesondere Reitvereine, sind weit mehr als nur der Name, für den wir bei Turnieren antreten. Sie können ganz verschiedene Aufgaben erfüllen, die auch gesamtgesellschaftlich relevant sind. Vereine, die sich in dieser Hinsicht besonders verdient machen, werden schon seit 2004 vom DOSB mit den „Sternen des Sports“ ausgezeichnet. Die werden auch dieses Jahr vergeben.

Die „Sterne des Sports“ sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gemeinsam mit den Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie wollen die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Sportvereine und ihr ehrenamtliches Engagement würdigen.

Vergeben werden die Sterne des Sports zum Beispiel in folgenden Bereichen:

Bildung und Qualifikation (der Verein bildet aus und weiter)

Ehrenamtsförderung (Verein setzt auf Ehrenamtler)

Familienfreundlichkeit (Angebote für Eltern und für Kinder)

Gesundheit und Prävention

Gleichstellung von Männern und Frauen

Integration und Inklusion (vorbehaltloses Miteinander)

Nachwuchsförderung

Klima-, Natur- und Umweltschutz

Leistungsmotivation (Verein weckt und fördert den Spaß an der Bewegung)

Angebote für Senioren

Vereinsmanagement

Dabei ist es unerheblich, ob sich das Engagement des jeweiligen Vereins aus dem Alltag ergibt, aus langfristig angelegten Projekten, oder ob der Verein mit Aktionen auf „aktuelle, besondere gesellschaftliche Herausforderungen“ reagiert.

Die FN berichtet, bislang seien Prämien in Höhe von rund sechs Millionen Euro an teilnehmende Vereine zugunsten ihres gesellschaftlichen Engagements ausgezahlt worden.

Teilnahme

Ab morgen, 1. April 2021, beginnt das Bewerbungsverfahren. Das entsprechende Online-Formular finden Sportvereine ab dem 1. April 2021 auf den jeweiligen Webseiten der teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken. Wer nicht weiß, welche Bank in seinem Umfeld zuständig ist, schaut einfach auf www.sterne-des-sports.de/vereine/bankensuche nach. Das Bewerbungsformular ist zusätzlich über www.sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung erreichbar.

Bundesweiter Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2021. Mitmachen können alle Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind, sprich: in einem Landessportbund/Landessportverband, in einem Spitzenverband oder einem Verband mit besonderen Aufgaben.

Die „Sterne des Sports“ gelten als wichtigster Wettbewerb im Vereinssport. Wer sich in den sozialen Netzwerken zu dem Thema äußern, sein Projekt bzw. seinen Verein mit seiner Bewerbung vorstellen möchte etc., sollte seine Posts mit dem Hashtag #SternedesSports kennzeichnen.

Und wer noch Inspiration bzw. Erklärungen benötigt – auf www.sterne-des-sports.de werden beispielhafte Projekte der vergangenen Jahre vorgestellt.