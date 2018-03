#RideForOurLives: Pferdemenschen für den Schutz von Schulkindern

Angestoßen wurde das Projekt #RideForOurLives von Meredith Michaels-Beerbaum und ihrer Familie, die geschockt waren von dem Massaker an der Highschool in Florida. Mehr Schutz für Schulkinder ist das Ziel der Initiative.

Meredith Michaels-Beerbaum, ihr Mann Markus und Tochter Brianne sind zusammen mit diversen weiteren prominenten Springreitern, die wie sie aktuell beim Winter Equestrian Festival in Wellington im Einsatz sind, in den Parcours eingeritten, um Flagge zu zeigen gegen die Gewalt an den Schulen. Die Bluttaten in Parkland ereigneten sich nur rund eine Autostunde entfernt vom Turnierplatz.

Am Samstag, den 24. Maärz sind MMB, Beezie Madden, Lauren Hough, Jennifer Gates, Jessica Springsteen und viele andere auf den Hauptplatz des Palm Beach International Equestrian Center eingeritten, just zu der Zeit, in der parallel in der US-Hauptstadt Washington der #MarchForOurLives stattfand.

Das führende US-Magazin The Chronicle of the Horse hatte parallel dazu die Pferdeleute des Landes aufgerufen, Bilder und Videos von sich und ihren Pferden zu schicken mit einem #RideForOrLives-Zeichen. Die Einsendungen wurden im Palm Beach International Equestrian Center eingespielt.

Meredith Michaels-Beerbaum: „Hier geht es nicht um Rechts oder Links. Hier geht es um den Schutz unserer Kinder und darum, sich für sie einzusetzen. Wir wollen die Pferdegemeinschaft ermutigen, ein Zeichen zu setzen, um zu zeigen, dass wir etwas gegen die Waffengewalt an Schulen in den Vereinigten Staaten unternehmen müssen. Wir reiten zusammen als ein Statement, dass es Zeit ist, etwas zu unternehmen!“