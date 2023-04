Riesenbeck: Marcus Ehning verabschiedet Calanda siegreich in den Ruhestand

In Riesenbeck ist CSI2*-Wochenende. Mit dabei unter anderem Marcus Ehning, der gestern seine wunderschöne Schimmelstute Calanda zum Sieg ritt und dann eine spontane Entscheidung traf.

Als Marcus Ehning 2016 mit der wunderschönen Hannoveraner Schimmelstute Calanda v. Calido das Finale der Youngster Tour in Aachen gewann, kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus:

„Calanda ist ein fantastisches Pferd! Sie ist einfach grundschnell und kein anderes Pferd in meinem Stall liefert so konstant Null-Runden wie sie!“ Ehning war damals überzeugt, Calanda könnte sein nächster großer Star werden.

So ganz war es der Stute dann doch nicht gelungen, an die Erfolge eines Plot Blue, eines Cornado und wie sie alle heißen, anzuknüpfen. Aber gewonnen hat sie dennoch genug in ihrem Leben. Zuletzt gestern die Qualifikation für den Großen Preis in Riesenbeck, und das mit fast zwei Sekunden Vorsprung vor Christian Kukuk auf Creature und Hans-Thorben Rüder mit Dakota.

Auf Instagram gab Marcus Ehning danach bekannt: „Calanda gewinnt heute in Riesenbeck das Ranking Springen. Spontan haben wir entschieden, sie in den verdienten Ruhestand zu schicken. Vielen Dank an die Besitzer, die Familie Nolte, für die jahrelange Treue und Unterstützung. Danke, Calanda!“

Über Calanda

Zur Welt kam Calanda bei Heinz Lorentz in Regesbostel. Sie war das erste Fohlen der Cassandra v. Chasseur-Glockenklang-Wilhelm Tell. Die Anpaarung wiederholte Lorentz noch einmal. Calandas Vollbruder Calando kam 2009 zur Welt und kann auf Erfolge bis Klasse M verweisen. Andere Geschwister wie Calandra v. Chacco Gold (Marcel Marschall) sind international bis 1,50 Meter platziert. Calanda ist allerdings die mit Abstand erfolgreichste. Gut 305.000 Euro hat sie im Laufe der Jahre zusammengesprungen und sammelte Siege und Platzierungen bis S5*.